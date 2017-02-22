Анатолий Локоть о новом начальнике департамента образования: «Должность больно ответственная»





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о новом руководителе департамента образования.







«Рахмиль Миргозянович имеет очень большой опыт, он не первый день работает, по сути — вырос в этой системе. Начинал учителем, был директором школы. И очень хорошо, эффективно как раз занимается этими вопросами строительства. Мне кажется, под руководством моего заместителя, отвечающего за социальную сферу, Валерия Александровича Шварцкоппа, у них сложился хороший, удачный тандем, — прокомментировал Анатолий Локоть новое назначение 22 февраля в прямом эфире на радио «Городская волна».







По его словам, Рахмиль Ахметгареев долго был в должности исполняющего обязанности, так как требовалось время, чтобы принять правильное решение. «Должность ответственная. Мы определяем развитие образования в городе Новосибирске как минимум на пять лет, а может быть, даже и больше», — пояснил мэр.







Также он напомнил, что одной из главных задач в сфере образования будет капитальный ремонт старых школ и строительство новых в строящихся микрорайонах.







Напомним, 20 февраля Анатолий Локоть назначил Рамиля Ахметгареева главой департамента образования города Новосибирска.

