Мэр рассказал о вырубке деревьев на Б.Хмельницкого и признался в любви к площади Маркса

Мэр рассказал о вырубке деревьев на Б.Хмельницкого и признался в любви к площади Маркса


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признался в любви к площади Маркса в ответ на претензии по застройке ул. Богдана Хмельницого.


«Вот прозвучало: это знаковое место для всего Новосибирска. Не спорю, безусловно, очень большое значение имеет Богдашка. Но для меня знаковое место — это площадь Маркса. Я здесь вырос, — высказался мэр Анатолий Локоть 22 февраля в прямом эфире на радио «Городская волна». — Для каждого место свое дорого. И я помню, когда на месте этих вот зданий и недостроев, кстати, брошенных сегодня, было полынное поле, иногда засаживаемое картошкой. И стоял единственный здесь на левом берегу пневматический тир. Для меня эта обстановка милее, чем сегодняшняя».


Также, отвечая на вопрос радиослушательницы по поводу застройки Богдана Хмельницкого, мэр отметил, что «мы живем в определенных реалиях» и «нельзя остановить строительство в городе». Однако, по его словам, делать это нужно в гармонии со сложившейся инфраструктурой города, архитектурой. «А ведь застройщик, перед тем как приступать к строительству и к сносу каких-то деревьев, высадил большее количество сосен, чем то, которое попадет под этот объект. Он мог этого не делать, тем не менее в ходе этих переговоров, обсуждений, общественных слушаний, разговоров с жителями, с ветеранами (было принято такое решение)», — подытожил Локоть.

 

Скандалы вокруг застройки ул. Богдана Хмельницого начались еще полгода назад, когда будущий застройщик начал снос Дома спорта. Судьбу участка общественность и депутаты обсудили 21 февраля на заседании архитектурно-градостроительного совета. 

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 1407
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено