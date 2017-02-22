Мэр рассказал о вырубке деревьев на Б.Хмельницкого и признался в любви к площади Маркса





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признался в любви к площади Маркса в ответ на претензии по застройке ул. Богдана Хмельницого.







«Вот прозвучало: это знаковое место для всего Новосибирска. Не спорю, безусловно, очень большое значение имеет Богдашка. Но для меня знаковое место — это площадь Маркса. Я здесь вырос, — высказался мэр Анатолий Локоть 22 февраля в прямом эфире на радио «Городская волна». — Для каждого место свое дорого. И я помню, когда на месте этих вот зданий и недостроев, кстати, брошенных сегодня, было полынное поле, иногда засаживаемое картошкой. И стоял единственный здесь на левом берегу пневматический тир. Для меня эта обстановка милее, чем сегодняшняя».





Также, отвечая на вопрос радиослушательницы по поводу застройки Богдана Хмельницкого, мэр отметил, что «мы живем в определенных реалиях» и «нельзя остановить строительство в городе». Однако, по его словам, делать это нужно в гармонии со сложившейся инфраструктурой города, архитектурой. «А ведь застройщик, перед тем как приступать к строительству и к сносу каких-то деревьев, высадил большее количество сосен, чем то, которое попадет под этот объект. Он мог этого не делать, тем не менее в ходе этих переговоров, обсуждений, общественных слушаний, разговоров с жителями, с ветеранами (было принято такое решение)», — подытожил Локоть.





Скандалы вокруг застройки ул. Богдана Хмельницого начались еще полгода назад, когда будущий застройщик начал снос Дома спорта. Судьбу участка общественность и депутаты обсудили 21 февраля на заседании архитектурно-градостроительного совета.

