Вечерний НГУ красиво сняли с высоты

Вечерний НГУ красиво сняли с высоты (видео)

22 февраля видеослужба НГУ опубликовала на своем канале NSU LIFE видео со съемками нового корпуса университета с высоты. 


«Мы снимали это видео в конце лета, начали снимать днем и дождались темноты, всего на съемки ушло 4–5 часов. Мы специально узнавали, когда загорается подсветка, это происходит автоматически, и под это подстраивались», — рассказала руководитель канала NSU LIFE Лилия Стяжкина.


Снять новый корпус с высоты NSU LIFE помогли новосибирские видеографы Никита Гетто и Надежда Мошкина. По словам Лилии Стяжкиной, это первые подобные съемки видео университета с квадрокоптера.



Ранее новосибирцы снимали с помощью коптеров купание в проруби, дельфинарий и Бугринский мост. А вот другой беспилотник, летящий в новосибирскую колонию, не достиг своей цели — его перехватили надзиратели.

Наталья Гредина 
Скриншот youtube.com
Видео предоставлено NSU LIFE

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