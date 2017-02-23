Вечерний НГУ красиво сняли с высоты

22 февраля видеослужба НГУ опубликовала на своем канале NSU LIFE видео со съемками нового корпуса университета с высоты.







«Мы снимали это видео в конце лета, начали снимать днем и дождались темноты, всего на съемки ушло 4–5 часов. Мы специально узнавали, когда загорается подсветка, это происходит автоматически, и под это подстраивались», — рассказала руководитель канала NSU LIFE Лилия Стяжкина.





Снять новый корпус с высоты NSU LIFE помогли новосибирские видеографы Никита Гетто и Надежда Мошкина. По словам Лилии Стяжкиной, это первые подобные съемки видео университета с квадрокоптера.









Ранее новосибирцы снимали с помощью коптеров купание в проруби, дельфинарий и Бугринский мост. А вот другой беспилотник, летящий в новосибирскую колонию, не достиг своей цели — его перехватили надзиратели.