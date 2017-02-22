В Новосибирске сняли фильм по компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R

Страйкболисты на показе фильма в «Синеме»





Вчера, 21 февраля, в новосибирском кинозале «Синема» прошла премьера игрового 20-минутного фильма по компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R о чернобыльской зоне отчуждения.





Кино сняли в Новосибирске в прошлом году.







«Лет пять назад запустили очень хорошую игру про чернобыльскую зону отчуждения. Это в свое время нас цепануло… И после того, как я начал заниматься видеосъемкой, я все время хотел снять "Сталкер". Съемки проходили в октябре 2016 года, отсняли все за месяц», — рассказал режиссер фильма Сергей Долгополов.







Фильм «S.T.A.L.K.E.R. Бегство», как заметил режиссер, о вечной человеческой проблеме: одиночестве и попытке убежать от фальши и лицемерия окружающего мира.







Новосибирские реконструкторы тоже приняли участие в создании фильма





Съемка проходила на лесном участке на Горской возле реки Обь, недалеко от горнолыжного спуска.





Сняли фильм за 1,5 месяца с бюджетом всего в 5000 руб. Режиссер рассказал, что делалось все на полном энтузиазме, а деньги тратились лишь на еду для актеров и специальные патроны к винтовке Мосина образца 1944 года, с которой ходил главный герой.





В съемках участвовали порядка 30 человек, среди которых оказались: профессиональные кинологи, страйкболисты, реконструкторы, полицейский и джиперы из клуба «4Х4», профессиональных актеров не привлекали.





Главная сложность была в том, что готовились снимать фильм на осеннем ландшафте — в грязи и слякоти, но к назначенному времени все занесло снегом.









5 марта фильм бесплатно покажут в молодежном клубе «Перекресток», а через неделю после показа он появится на «Ютубе».





Сергей Долгополов ранее снял два короткометражных фильма и полнометражный фильм «Отличная компания», который должен выйти на широкий экран в этом году.





Справка: S.T.A.L.K.E.R. — игра, разработанная украинской компанией GSC Game World в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры. События в ней разворачиваются в современное время на территории Украины, возле Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету, в 2006 году зона вокруг АЭС подверглась неожиданному аномальному воздействию, в результате чего физические, химические и биологические процессы тут изменились — и появилось множество аномалий, артефактов, мутантов. В идее игры прослеживаются как влияние книги братьев Стругацких «Пикник на обочине», так и снятого по ней фильма Андрей Тарковского «Сталкер».







