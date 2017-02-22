Новосибирец купил машину «скорой помощи» и сцепился с другим водителем во дворе

Новосибирская Госавтоинспекция и прокуратура разобрались в происшествии с водителем «скорой помощи», который поссорился с владельцем грузовика из-за проезда по двору.





На самом деле эта история оказалась не столь драматичной, как предполагали очевидцы.





Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, сотрудники ГИБДД по поручению прокурора Новосибирска проверили сообщения СМИ о том, что в феврале 2017 года водитель грузовика не пропустил «скорую помощь» с пациентом возле здания на ул. Фрунзе.





Как показала проверка, машина, которую очевидцы приняли за «скорую помощь», на самом деле не имеет отношения к медицинской службе.





Это похожий на «скорую» с проблесковыми маячками, крестом и цифрой «03» на борту, который принадлежит частнику. Надписи «скорая помощь» на машине не было. Правоохранители разыскали и опросили 48-летнего хозяина этой «ГАЗели».





«Автолюбитель рассказал, что машину он использует в личных целях, а заехал на территорию ул. Фрунзе, 19 по личным делам, не связанным с транспортировкой лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. В салоне автомобиля он находился один. При движении по дворовой территории у него произошел конфликт с водителем автомобиля "Исудзу"», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.





В итоге полицейские составили на владельца «ГАЗели» протокол по ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортом, на котором без разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов). Сами устройства у водителя забрали и приобщили к материалам административного дела. Рассмотреть его предстоит мировому судье Ленинского района Новосибирска.





Оснований наказывать владельца грузовика «Исудзу» правоохранители не нашли. Как показала проверка, возле здания нет дорожных знаков, которые бы запрещали стоянку и остановку машин. Сам участок земли принадлежит частной компании.