Подростки в Первомайском сквере взялись за винтовки и поборолись необычным способом

22 февраля в центре Новосибирска прошел ежегодный патриотический фестиваль «В единстве сила» — здесь подростки познакомились с оружием и смогли подраться на мягких снарядах.


Подростки в Первомайском сквере взялись за винтовки и поборолись необычным способом (фото)


В сквер пришло несколько десятков подростков из разных районных клубов патриотического воспитания. Они проходили полосу препятствий с отжиманиями от снега и дрались на специальных мягких снарядах.


Подростки в Первомайском сквере взялись за винтовки и поборолись необычным способом (фото)


По наблюдению специалиста по работе с молодежью центра гражданского и патриотического воспитания «Витязь» Эдуарда Квашина, в центрах по патриотическому воспитанию сейчас немало девушек. «Военная специальность раньше считалась сугубо мужской, сейчас для молодых женщин двери в армию открыты. Среди девушек немало желающих служить в армии. Им и стрелять нравится, и бегать, и стоять в почетном карауле — в Вахте Памяти».

Галина Ахметова
Фото Густаво Зырянова

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