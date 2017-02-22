На улицах Новосибирска начали продавать багульник

На площади Калинина уличные торговцы начали продавать напоминающие ветки кустарников цветы — багульник.





Сейчас напротив входа на станцию «Заельцовская» работают два продавца. Один букет из нескольких веток стоит 50 руб.





Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ продавцы багульника, цветы привезли из Хакасии. Сейчас бутоны растения еще не распустились, его надо поставить дома в воду, а через полторы-две недели на ветках распустятся небольшие сиреневые бутоны. В Новосибирск багульник обычно завозят во второй половине февраля, однако массовая уличная продажа начинается ближе к 8 Марта.





Год назад сотрудники Ботанического сада СО РАН рассказали, почему багульник не растет в Новосибирской области.