В оперный театр вернулась участница балета «Спартак» с клыками и хвостом

Прежняя Шакира во время премьеры «Спартака» в НОВАТе (январь 2016 года)
Прежняя Шакира во время премьеры «Спартака» в НОВАТе (январь 2016 года)


На гастроли в Новосибирск прилетела одна из участниц популярного балета «Спартак» — рыжая тигрица Шакира.


Шакира прилетела из Москвы сегодня, 22 февраля, на грузовом самолете, чтобы принять участие в постановке «Спартак» в Новосибирском театре оперы и балета. В аэропорту «Толмачёво» артистку встретили специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


«Перевозка тигрицы осуществлялась с соблюдением необходимых ветеринарно-санитарных требований», — сообщили в пресс-службе ведомства.


Судя по документам, прилетевшая в Новосибирск тигрица гораздо моложе прежней Шакиры, которую привозили в первой половине прошлого года для участия в «Спартаке», сообщил НГС.НОВОСТИ источник, знакомый с ситуацией. По его данным, еще по осени зрелую 13-летнюю артистку заменили на ее тезку помладше.


Подтвердить или опровергнуть эту информацию в НОВАТе не удалось.


Как сообщается на сайте НОВАТа, балет «Спартак» в постановке Георгия Ковтуна покажут 23, 24 и 26 февраля. По сюжету, во время представления тигрица сначала заперта в клетку, потом дрессировщица проводит ее на поводке по авансцене. 

Ольга Хмелевская
Фото Алексея Цилера

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