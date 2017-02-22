В оперный театр вернулась участница балета «Спартак» с клыками и хвостом

Прежняя Шакира во время премьеры «Спартака» в НОВАТе (январь 2016 года)





На гастроли в Новосибирск прилетела одна из участниц популярного балета «Спартак» — рыжая тигрица Шакира.





Шакира прилетела из Москвы сегодня, 22 февраля, на грузовом самолете, чтобы принять участие в постановке «Спартак» в Новосибирском театре оперы и балета. В аэропорту «Толмачёво» артистку встретили специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.





«Перевозка тигрицы осуществлялась с соблюдением необходимых ветеринарно-санитарных требований», — сообщили в пресс-службе ведомства.







Судя по документам, прилетевшая в Новосибирск тигрица гораздо моложе прежней Шакиры, которую привозили в первой половине прошлого года для участия в «Спартаке», сообщил НГС.НОВОСТИ источник, знакомый с ситуацией. По его данным, еще по осени зрелую 13-летнюю артистку заменили на ее тезку помладше.





Подтвердить или опровергнуть эту информацию в НОВАТе не удалось.





Как сообщается на сайте НОВАТа, балет «Спартак» в постановке Георгия Ковтуна покажут 23, 24 и 26 февраля. По сюжету, во время представления тигрица сначала заперта в клетку, потом дрессировщица проводит ее на поводке по авансцене.