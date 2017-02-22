Ученые нашли на Алтае дикобразов возрастом 40 тысяч лет

Новосибирские ученые проанализировали останки дикобразов, найденные в конце 80-х в алтайских пещерах Разбойничья и Страшная, и выяснили, что они обитали там 30–40 тыс. лет назад.





Результаты совместного исследования ученых из Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, Института экологии растений и животных УрО РАН, Горного института УрО РАН и Университета Аризоны опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews 10 февраля 2017 года.







Сурки против

То, что дикобразы обитали на Алтае, выяснил работавший в Новосибирске красноярский палеонтолог Николай Оводов еще в конце 80-х, рассказал НГС один из авторов свежего исследования, ведущий научный сотрудник ИГМ СО РАН Ярослав Кузьмин. По его словам, определить возраст дикобразов косвенными методами — по возрасту останков других животных в этом слое стало невозможно из-за сурков: «В Страшной пещере слой был очень сильно нарушен сурками, они там сегодня живут и копают ходы до метра и глубже. [Найденные] маленькие зубы дикобраза могли перемещаться животными. Поэтому мы решили определить возраст костей напрямую».





Метод исследования

В России нет аппаратуры, которая может датировать мелкие кости дикобразов, поэтому ученые приняли решение изучать образцы в Аризоне. Полученный из найденных костей желеобразный коллаген анализировали с помощью радиоуглеродного метода. Не все образцы удалось датировать, в самых древних останках, найденных на Урале в пещерах Махневской Ледяной, Идрисовской, Палласа и других, коллаген не сохранился. Однако зубы самых молодых алтайских дикобразов все же удалось проанализировать.





Результаты исследования

В тот период, 30–40 тыс. лет назад, в районе исследуемых пещер также обитали олени, медведи, волки, а также вымершие мамонты, шерстистые носороги и пещерные гиены, рассказал Кузьмин. Человек с дикобразами, по мнению ученого, скорее всего, не общался, так как не стремился жить в пещере из-за опасности и холода.





«Ареал дикобразов в древности был гораздо шире, чем сегодня. После 30 тыс. лет их [на этой местности] уже нет. После этого началось похолодание, началась эпоха последнего оледенения, видимо, поменялась растительность, это привело и к тому, что дикобраз исчез на Алтае и так и не восстановился», — объясняет Кузьмин.











Польза от исследования

По словам ученого, алтайский дикобраз во многом был похож на современного малайского дикобраза, он был не очень крупный — около 10 кг, его зубы были всего 1,5 см. В руках ученых оказались останки именно дикобраза, а не другого грызуна, уверен Кузьмин, об этом говорит характерный только для этих животных рисунок эмали на зубах. Кроме того, найденные куски черепа и кости конечностей также напоминают строение современных дикобразов.







Эта находка поможет ученым глубже изучить вопросы вымирания животных, которое происходит и сегодня, считает Кузьмин.





О том, как жили неандертальцы, обитавшие в алтайских пещерах за несколько тысяч лет до дикобразов, НГС рассказывал ранее.