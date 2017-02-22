Ученые нашли на Алтае дикобразов возрастом 40 тысяч лет

Ученые нашли на Алтае дикобразов возрастом 40 тысяч лет

Новосибирские ученые проанализировали останки дикобразов, найденные в конце 80-х в алтайских пещерах Разбойничья и Страшная, и выяснили, что они обитали там 30–40 тыс. лет назад.


Результаты совместного исследования ученых из Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, Института экологии растений и животных УрО РАН, Горного института УрО РАН и Университета Аризоны опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews 10 февраля 2017 года. 


Сурки против

То, что дикобразы обитали на Алтае, выяснил работавший в Новосибирске красноярский палеонтолог Николай Оводов еще в конце 80-х, рассказал НГС один из авторов свежего исследования, ведущий научный сотрудник ИГМ СО РАН Ярослав Кузьмин. По его словам, определить возраст дикобразов косвенными методами — по возрасту останков других животных в этом слое стало невозможно из-за сурков: «В Страшной пещере слой был очень сильно нарушен сурками, они там сегодня живут и копают ходы до метра и глубже. [Найденные] маленькие зубы дикобраза могли перемещаться животными. Поэтому мы решили определить возраст костей напрямую». 

Метод исследования

В России нет аппаратуры, которая может датировать мелкие кости дикобразов, поэтому ученые приняли решение изучать образцы в Аризоне. Полученный из найденных костей желеобразный коллаген анализировали с помощью радиоуглеродного метода. Не все образцы удалось датировать, в самых древних останках, найденных на Урале в пещерах Махневской Ледяной, Идрисовской,  Палласа и других, коллаген не сохранился. Однако зубы самых молодых алтайских дикобразов все же удалось проанализировать. 


Результаты исследования

В тот период, 30–40 тыс. лет назад, в районе исследуемых пещер также обитали олени, медведи, волки, а также вымершие мамонты, шерстистые носороги и пещерные гиены, рассказал Кузьмин. Человек с дикобразами, по мнению ученого, скорее всего, не общался, так как не стремился жить в пещере из-за опасности и холода. 


«Ареал дикобразов в древности был гораздо шире, чем сегодня. После 30 тыс. лет их [на этой местности] уже нет. После этого началось похолодание, началась эпоха последнего оледенения, видимо, поменялась растительность, это привело и к тому, что дикобраз исчез на Алтае и так и не восстановился», — объясняет Кузьмин.


Ученые нашли на Алтае дикобразов возрастом 40 тысяч лет


Польза от исследования

По словам ученого, алтайский дикобраз во многом был похож на современного малайского дикобраза, он был не очень крупный — около 10 кг, его зубы были всего 1,5 см. В руках ученых оказались останки именно дикобраза, а не другого грызуна, уверен Кузьмин, об этом говорит характерный только для этих животных рисунок эмали на зубах. Кроме того, найденные куски черепа и кости конечностей также напоминают строение современных дикобразов.


Эта находка поможет ученым глубже изучить вопросы вымирания животных, которое происходит и сегодня, считает Кузьмин. 


О том, как жили неандертальцы, обитавшие в алтайских пещерах за несколько тысяч лет до дикобразов, НГС рассказывал ранее. 

Наталья Гредина
Фото pixabay.com (1), предоставлено Ярославом Кузьминым (2)

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