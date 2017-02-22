Около правительства НСО поставили БТР и прицеп с кашей

В среду, 22 февраля в концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества — в двух шагах от здания правительства НСО выставили военную технику и полевую кухню с кашей.





БТР и штабные машины у стен концертного зала имени А.М. Каца





В самом концертном зале прошла выставка стрелкового оружия.









С поздравлениями новосибирских ветеранов и действующих военных выступили полпред Сергей Меняйло и губернатор НСО Владимир Городецкий.





«В этот день мы поздравляем тех, кто выбрал профессию — защищать свою Родину, от рядового солдата до генерала. Мы поздравляем защитников Отечества разных времен — от ветеранов Великой Отечественной войны до военнослужащих, которые сегодня выполняют свой воинский долг на всей территории необъятной Родины и за ее пределами», — сказал вице-адмирал запаса Меняйло.







Сергей Меняйло





Полпред также пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и «неиссякаемой энергии». «Вы являетесь для нас примером мужества, стойкости и героизма», — подчеркнул Меняйло.







«Воины-сибиряки в разные годы не давали врагу покорить Россию, защищали ее, не щадя себя и собственной жизни. Они проявили себя во всех стратегических битвах самой коварной войны двадцатого века», — сказал губернатор Городецкий. Он добавил, что сегодня новосибирцы защищают интересы нашей Родины, «сражаясь с главным злом современности — терроризмом, уничтожая боевиков в Сирии».











Также на сцене выступили врио командующего 41-й армии, генерал-майор Роман Бердников и старший ординатор медицинского отряда специального назначения Наталья Сивко, побывавшая в командировке в Сирии.





Наталья Сивко





«Беспокоил тот факт, что дома остаются два несовершеннолетних сына, которым необходима моя помощь и поддержка. Их реакция меня потрясла — старший сын, которому было тогда 14 лет, подошел ко мне, обнял меня и в глаза сказал — мама, мы гордимся тобой, а за нас не переживай — мы тебя не подведем!», — поделилась с присутствующими майор.







Завершилось собрание торжественным концертом для военнослужащих.