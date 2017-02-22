Дети отделались ушибами в искороженной от удара грузовика «Тойоте»

В поселке Криводановка под Новосибирском на трассе столкнулись три машины, пострадал ребенок.









Авария произошла днем 22 февраля, рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области. На 11 км трассы К-12 в 11:55 столкнулись Toyota Vitz, ЗИЛ и Daewoo.







Водитель Daewoo ехал в направлении Новосибирска со стороны Криводановки. Мужчина начал обгонять впереди идущий автомобиль и не рассчитал дистанцию со встречным ЗИЛом, груженным углем. В итоге ЗИЛ выехал на встречную полосу и ударил Toyota Vitz, тоже двигавшуюся в сторону Новосибирска.





За рулем Toyota находилась 25-летняя женщина, ее доставили в больницу. Пока информации о ее состоянии нет. Также в машине было два ребенка — мальчик и девочка, которым по 2 года.













«Один ребенок был на переднем сиденье в детском кресле, другой — сзади тоже в детском кресле. Они не получили тяжелых травм — только ссадины и ушибы. Их не госпитализировали — только помазали [ссадины] зеленкой и отпустили», — передали в ГИБДД.











В отделе пропаганды заметили, что ни у одного из водителей не было признаков алкогольного опьянения.







На место аварии также выезжали спасатели аварийно-спасательной службы (АСС) НСО и спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).







«В Toyota Vitz девушка-водитель была зажата в салоне. Спасатели АСС НСО провели деблокирование пострадавшей при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, до прибытия спасателей МАСС», — рассказали подробности ДТП в Муниципальной аварийно-спасательной службе.





Перед предстоящими длинными выходными в отделе пропаганды областной ГИБДД попросили водителей уделить особое внимание безопасности движения — соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении. Напомним, синоптики в предстоящие дни прогнозируют потепление — ожидается повышение дневных температур до +1 градуса. На дорогах может быть гололед.