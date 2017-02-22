Вода затопила улицу рядом с Законодательным собранием

В Новосибирске рано утром 22 февраля прорвало трубу — вода залила улицу рядом со сквером Аллея городов у Заксобрания НСО.









О коммунальной аварии сообщили сегодня очевидцы. Они рассказали, что поток холодной воды хлынул по улице, которая проходит под Октябрьской магистралью.









Корреспондент НГС.НОВОСТИ днем побывал на месте и увидел последствия потопа. Сейчас на месте находятся сотрудники аварийных служб и ликвидируют аварию.







В пресс-службе «Горводоканала» не смогли оперативно прокомментировать коммунальную аварию.









Это не первый прорыв трубы в Новосибирске за февраль. В начале месяца поток холодной воды затопил проезжую часть по ул. Нарымская и ул. 1905 года, а еще раньше затопило ул. Лазурную.







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