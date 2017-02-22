Вода затопила улицу рядом с Законодательным собранием

В Новосибирске рано утром 22 февраля прорвало трубу — вода залила улицу рядом со сквером Аллея городов у Заксобрания НСО.


Вода затопила улицу рядом с Законодательным собранием (видео)


О коммунальной аварии сообщили сегодня очевидцы. Они рассказали, что поток холодной воды хлынул по улице, которая проходит под Октябрьской магистралью.


Вода затопила улицу рядом с Законодательным собранием (видео)


Корреспондент НГС.НОВОСТИ днем побывал на месте и увидел последствия потопа. Сейчас на месте находятся сотрудники аварийных служб и ликвидируют аварию.


В пресс-службе «Горводоканала» не смогли оперативно прокомментировать коммунальную аварию. 



Это не первый прорыв трубы в Новосибирске за февраль. В начале месяца поток холодной воды затопил проезжую часть по ул. Нарымская и ул. 1905 года, а  еще раньше затопило ул. Лазурную.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Власова
Фото и видео Густаво Зырянова

Прочтений: 7504
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено