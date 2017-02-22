Полицейские накрыли подпольное производство напитка «Джолли Джокер»

Во вторник, 21 февраля, полицейские и сотрудники Росалкогольрегулирования обнаружили в Новосибирске нелегальный цех по производству пивных напитков «Джолли Джокер».


Полицейские накрыли подпольное производство напитка «Джолли Джокер» (фото)


Цех работал на складе в Кировском районе (на ул. Петухова). «Представители организации не смогли предоставить документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкогольной продукции», — рассказал руководитель Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин.


Сотрудники ведомства изъяли у производителя 8 тыс. литров (5 тыс. бутылок) пивного напитка «Джолли Джокер» крепостью 6,8 %. На бутылках в качестве производителя значился ООО «Ликероводочный завод "ОША"». Также в цехе стояло оборудование для производства алкоголя.


«Технологическое оборудование и алкогольная продукция арестованы. <…> Отобраны образцы продукции для проведения экспертизы», — сообщили в Росалкогольрегулировании.


Как ранее рассказывали в этом же ведомстве, в 2016 году полицейские и сотрудники Росалкогольрегулирования изъяли в Новосибирской области 964 тыс. литров контрафактного алкоголя. Это в 8 раз больше, чем предыдущем году.


Полицейские накрыли подпольное производство напитка «Джолли Джокер» (фото)


Полицейские накрыли подпольное производство напитка «Джолли Джокер» (фото)


Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СФО

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