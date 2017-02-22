Прохожий услышал крик из колодца и нашел там 8-летнего мальчика

Утром 22 февраля спешивший на тренировку 8-летний мальчик провалился в колодец с водой в новосибирском микрорайоне «Чистая Слобода».





Как рассказали в спорткомплексе «Заря», сегодня в десятом часу утра два мужчины привели в спорткомплекс 8-летнего мальчика, который шел на занятия в секцию борьбы, но по дороге упал в открытый колодец с водой. Очевидцам удалось его вытащить.







Как ранее сообщали очевидцы в соцсетях, когда ребенок упал в колодец, он стал звать на помощь. Крики услышал прохожий, он остановил проезжавшую мимо машину и попросил помощи у водителя. Мужчины обвязали ребенка тросом и при помощи машины вытянули его из колодца.





«Эти мужчины его занесли, начали раздевать ребенка, попросили вызвать "скорую"», — описала ситуацию сотрудница спорткомплекса.







По ее словам, в спорткомплексе пострадавшего укутали в теплое одеяло. А тренер мальчика позвонил его маме, которая тут же примчалась в «Зарю». «Медики буквально через 5 минут подъехали на осмотр ребенка. Они его осмотрели и забрали в больницу», — рассказали в спорткомплексе.





По наблюдениям очевидцев, мальчик в целом чувствовал себя нормально, не считая того, что сильно замерз. Мужчина, спасший мальчика, пояснил, что ребенок был по пояс в воде. «Долго он там не плавал. В общей сложности, с учетом того, что нам его принесли, — это минут 15–20», — уточнили в спорткомплексе.





В спорткомплексе добавили, что колодец, в который провалился ребенок, находится через дорогу — на въезде в микрорайон «Чистая Слобода».





В начале февраля НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как ребенок провалился по пояс в люк на детской площадке рядом с Центральным парком.