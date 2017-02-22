Прохожий услышал крик из колодца и нашел там 8-летнего мальчика

Прохожий услышал крик из колодца и нашел там 8-летнего мальчика (фото)

Утром 22 февраля спешивший на тренировку 8-летний мальчик провалился в колодец с водой в новосибирском микрорайоне «Чистая Слобода».


Как рассказали в спорткомплексе «Заря», сегодня в десятом часу утра два мужчины привели в спорткомплекс 8-летнего мальчика, который шел на занятия в секцию борьбы, но по дороге упал в открытый колодец с водой. Очевидцам удалось его вытащить.


Как ранее сообщали очевидцы в соцсетях, когда ребенок упал в колодец, он стал звать на помощь. Крики услышал прохожий, он остановил проезжавшую мимо машину и попросил помощи у водителя. Мужчины обвязали ребенка тросом и при помощи машины вытянули его из колодца.


«Эти мужчины его занесли, начали раздевать ребенка, попросили вызвать "скорую"», — описала ситуацию сотрудница спорткомплекса.


По ее словам, в спорткомплексе пострадавшего укутали в теплое одеяло. А тренер мальчика позвонил его маме, которая тут же примчалась в «Зарю». «Медики буквально через 5 минут подъехали на осмотр ребенка. Они его осмотрели и забрали в больницу», — рассказали в спорткомплексе.


По наблюдениям очевидцев, мальчик в целом чувствовал себя нормально, не считая того, что сильно замерз. Мужчина, спасший мальчика, пояснил, что ребенок был по пояс в воде. «Долго он там не плавал. В общей сложности, с учетом того, что нам его принесли, — это минут 15–20», — уточнили в спорткомплексе. 


В спорткомплексе добавили, что колодец, в который провалился ребенок, находится через дорогу — на въезде в микрорайон «Чистая Слобода».


В начале февраля НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как ребенок провалился по пояс в люк на детской площадке рядом с Центральным парком.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

Прочтений: 12383
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (68)68
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено