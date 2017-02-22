«Скорая помощь» врезалась в трамвай на Титова

В Новосибирске не поделили дорогу трамвай и ехавший на вызов автомобиль «скорой помощи».









Авария произошла в Ленинском районе Новосибирска на пересечении ул. Титова и Троллейной в районе 7 часов утра.







Как сообщила НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, в машине «скорой помощи» ехал на вызов врач. В ДТП он получил ушиб колена.



В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области сообщили, что на место аварии выезжал экипаж ДПС, однако пока точной информации о произошедшей аварии нет. Очевидец ДТП сообщил НГС.НОВОСТИ, что «скорая помощь» не уступила дорогу трамваю, который поворачивал, и влетела в него на полной скорости.











На этой неделе это уже второе ДТП с участием «скорой помощи» в Ленинском районе Новосибирска. В ночь на 21 февраля на ул. Титова, 34 столкнулись ГАЗ и «Тойота». В этом ДТП врач получил травму позвоночника.

