«Скорая помощь» врезалась в трамвай на Титова

В Новосибирске не поделили дорогу трамвай и ехавший на вызов автомобиль «скорой помощи».


«Скорая помощь» врезалась в трамвай на Титова (видео)


Авария произошла в Ленинском районе Новосибирска на пересечении ул. Титова и Троллейной в районе 7 часов утра. 


Как сообщила НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, в машине «скорой помощи» ехал на вызов врач. В ДТП он получил ушиб колена. 
 

В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области сообщили, что на место аварии выезжал экипаж ДПС, однако пока точной информации о произошедшей аварии нет. Очевидец ДТП сообщил НГС.НОВОСТИ, что «скорая помощь» не уступила дорогу трамваю, который поворачивал, и влетела в него на полной скорости. 



На этой неделе это уже второе ДТП с участием «скорой помощи» в Ленинском районе Новосибирска. В ночь на 21 февраля на ул. Титова, 34 столкнулись ГАЗ и «Тойота». В этом ДТП врач получил травму позвоночника. 

Ольга Власова
Фото и видео очевидцев

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