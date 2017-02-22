Новосибирцев ждут теплые выходные и постепенное похолодание

На выходных в Новосибирской области «успокоятся» погодные аномалии, температура начнет снижаться.







«Сейчас продолжается активный зональный процесс в атмосфере, установился мощный перенос воздушных масс из районов Атлантики, поэтому температурный фон в последние дни существенно выше нормы. По крайней мере, вчера он был на 6–12 градусов выше обычного, максимальные температуры повышались до –2 … +1 по нашей области.





Продвижение циклонических систем, продвижение атмосферных фронтов сопровождалось порывистым ветром до 18 м/с в порывах. Сегодня этот процесс сохранится — в какой-то степени остатки его будут оказывать влияние в ночь на 23 февраля», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, завтра днем и 24 февраля «процесс будет нацелен на успокоение аномалий погоды»:







во всей толще тропосферы будет формироваться антициклоническая циркуляция. «Поэтому осадки 23-го прекратятся, 24-го — без осадков. За счет ясного неба будет пониже фон температуры в ночные часы», — заметил Ягудин.





Завтра ночные температуры ожидаются от –2…–7, местами –12, а 24 февраля — до –7…–12, местами до –17 мороза.







Дневные температуры 23 февраля будут от +1 до –4, а 24 февраля — в интервале от 0 до –6 градусов.





«25 февраля днем может начаться вновь движение с запада циклонических систем и днем 25 февраля уже вероятны осадки, ветер посвежее будет. Фон температурный существенно не изменится», — заключил Ягудин.







В начале недели синоптики предупреждали, что конец февраля будет аномально теплым.