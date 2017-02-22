Турецкая авиакомпания закрывает прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул

Самолеты Turkish Airlines в аэропорту Стамбула

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines закрывает прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул после 23 марта.





Информацию об этом 22 февраля подтвердили в колл-центре авиакомпании, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонил, представившись пассажиром и попросив забронировать билет на апрель.





«На апрель уже не будем летать, до конца марта только летаем. 23 марта последний рейс из Новосибирска, а возврат из Стамбула 22 марта», — сообщил оператор колл-центра Turkish Airlines. Информации о возобновлении полетов из Новосибирска в крупнейший город Турции пока нет. «На летний сезон точно нет», — рассказали в колл-центре.





Самолеты Turkish Airlines в новосибирском «Толмачёво»







Раздел «Расписание» официального аэропорта «Толмачёво» подтверждает информацию представительства — рейсы по этому направлению внесены только до 23 марта, сведений о его продлении на весенне-летний сезон еще нет.





Прямой регулярный рейс из Новосибирска в Стамбул был открыт в марте 2012 года — многие новосибирцы выбирали эту авиакомпанию за счет удобных стыковок в аэропорту имени Ататюрка по обширной маршрутной сети Turkish Airlines и довольно доступных билетов. Несмотря на охлаждение дипломатических отношений России и Турции и официальный запрет российских чартерных полетов в эту страну в период с декабря 2015 года по август 2016 года, рейс «Новосибирск – Стамбул» выполнялся благодаря своему регулярному статусу.