В офисах Новосибирска начали поздравлять мужчин с 23 февраля
Сегодня, 22 февраля, в Новосибирске начали отмечать День защитника Отечества.
За день до официального праздника женщины поздравляют своих коллег на работе. Украсив офисы и надев костюмы, они читают поздравления, дарят подарки, накрывают столы. Фотографии с поздравлениями уже появились в соцсетях.
День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии. Он был установлен в 1922 году, первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота», с 1946-го до 1993-го назывался «День Советской Армии и Военно-Морского флота». С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим днем.
НГС предлагает своим читателям рассказать, как в их офисах и компаниях отмечают наступающий праздник.
«А наши девушки встречали нас сегодня в крутых костюмах и устроили целый квест на входе», — рассказали мужчины из компании «Фуд Мастер».
Девушки на НГС тоже поздравили мужчин в компании с праздником.
«А мы поздравляем мальчиков с душой! У нас сегодня в офисе как дома! Печем вафли на завтрак, а на обед будет борщ!» — рассказали они.
Для сегодняшнего дня женщины выбрали военные и морские наряды, чтобы быть ближе к тем, кого они поздравляют.
А «ДНС сервисный центр» поделился фотографией праздничного печенья. Мужчинам предложили собрать комплекты нижнего белья.
Букеты из воблы тоже распространены в этом году. Не обошла их стороной и компания «А-Инжиниринг». Девушки устроили в офисе импровизированный буфет, перевязали бантиками банки с пивом и составили букет из пяти рыб.
Тема танков оказалась популярна у многих компаний — военную технику собирают из различных материалов, но самым главным, очевидно, является алкоголь.
Такой танк, например, сделали в ООО НЭМЗ «Тайра» (завод вентиляционного оборудования).
А в ООО «ЦДТ» (занимается поставкой дезинфицирующих средств) к каждому подарочному танку женщины приложили по букету из воблы.
«Здравствуйте, в нашей компании у ребят есть хобби, которым они давно увлекаются (дайвинг), вот таким вкусным и оригинальным тортом нас сегодня обрадовали с утра наши коллеги», — рассказали мужчины из компании «АМП», занимающейся грузоперевозками.
Девушки из ГК «ТФМ-Оператор» тоже встретили мужчин, надев костюмы.
Кто-то получил сегодня необычный букет.
«Мы так поздравили любимых мужчин-коллег, наша компания "ТП-Проект", занимаемся комплектацией строительных объектов), решили креативно подойти к поздравлению и по реакции мужчин, оказалось, совсем не прогадали! Они так искренне смеялись, радовались, восхищались букетами и тортом, в очередной раз убедилась, что в подарках главное не их стоимость, а индивидуальный подход и креатив», — рассказали в компании.
«ЦентрЭнергоСтройПроект» спроектировал свое поздравление на серии фотографий.
В IT-компании «Софит» из традиционных носков скрутили танк и вместо пушки в него вставили бутылку игристого вина.
В одной из компаний девушки выбрали очень привлекательные образы для мужчин — решили переодеться в костюмы медсестер.
В одном из банков Новосибирска праздник уже отмечают по полной.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой, instagram.com, читателей НГС