С Плющихинского жилмассива запускают новую маршрутку до метро

С Плющихинского жилмассива запускают новую маршрутку до метро (схема)

С 25 февраля в Новосибирске заработает новое маршрутное такси № 90 «Ул. Татьяны Снежиной – Магазин "Золотая Нива"».


Эти маршрутки позволят жителям Плющихинского жилмассива быстро добираться до метро. В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что у маршрутного такси будет такая схема движения: ул. Татьяны Снежиной, ул. Волочаевская, Гусинобродское шоссе, ул. Никитина, ул. Кошурникова.


С Плющихинского жилмассива запускают новую маршрутку до метро (схема)


Примечательно, что маршрутка до «Золотой Нивы» по пути нигде останавливаться не будет, в обратном направлении предполагается только одна промежуточная остановка — «Высоцкого».


Напомним, на прошлой неделе также изменилась схема движения маршрутного такси № 24 «Микрорайон "Стрижи" — ул. Татьяны Снежиной». Теперь эти маршрутки заезжают вглубь Волочаевского жилмассива.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова
Фрагмент справочника 2ГИС

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