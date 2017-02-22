С Плющихинского жилмассива запускают новую маршрутку до метро

С 25 февраля в Новосибирске заработает новое маршрутное такси № 90 «Ул. Татьяны Снежиной – Магазин "Золотая Нива"».





Эти маршрутки позволят жителям Плющихинского жилмассива быстро добираться до метро. В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что у маршрутного такси будет такая схема движения: ул. Татьяны Снежиной, ул. Волочаевская, Гусинобродское шоссе, ул. Никитина, ул. Кошурникова.









Примечательно, что маршрутка до «Золотой Нивы» по пути нигде останавливаться не будет, в обратном направлении предполагается только одна промежуточная остановка — «Высоцкого».







Напомним, на прошлой неделе также изменилась схема движения маршрутного такси № 24 «Микрорайон "Стрижи" — ул. Татьяны Снежиной». Теперь эти маршрутки заезжают вглубь Волочаевского жилмассива.

