10-летний ребенок попал под колеса машины на «зебре»

10-летний ребенок попал под колеса машины на «зебре»

Утром 22 февраля машина сбила 10-летнего ребенка на перекрестке Красного проспекта и ул. Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска.


Как рассказала очевидица происшествия, около 8:00 она спускалась по ул. Кропоткина к Красному проспекту и была уже почти на перекрестке (рядом с магазином «Золотое яблоко»), когда заметила, что на дороге собирается толпа.


«Когда я опомнилась, <…> то заметила рядом темного цвета небольшую машину и ноги, торчащие из толпы людей. Через несколько минут подъехала еще одна машина (кажется, светло-зеленого цвета) и остановилась рядом. <…> Когда я переходила дорогу, мне показалось (я не хочу утверждать, я была шокирована), что это ребенок, там еще рюкзачок валялся. Дальше я услышала разговор двух взрослых людей: мужчина сказал, что женщина сбила девочку», — описала ситуацию горожанка.


По ее словам, ребенок не шевелился.


Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области, машина наехала на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Сейчас автоинспекторы оформляют аварию. Известно, что пешеход жив. Подробности этого происшествия, пол ребенка и его состояние в Гоставтоинспекции пообещали уточнить позже. 


Похожее происшествие случилось в начале февраля в новосибирском Академгородке: «Хонда Цивик» сбила 23-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. 

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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