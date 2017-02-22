​Следователи 8 месяцев не могут опознать сгоревшую в покрышках женщину

Следователи 8 месяцев не могут опознать сгоревшую в покрышках женщину (фоторобот)

Новосибирские следователи 8 месяцев пытаются выяснить, кто была женщина, тело которой нашли в горящих покрышках 3 августа 2016 года.


Следственный комитет опубликовал фоторобот погибшей.


«Согласно заключениям экспертов примерный рост потерпевшей 160–167 сантиметров, возраст 30–55 лет, принадлежность к европеоидной расе», — рассказали в Следственном управлении СК РФ по НСО.


Предварительное следствие установило, что тело женщины нашли 3 августа 2016 года около 18:00 в костре с покрышками в овраге, неподалеку от парка-отеля «Шишка» — на участке местности в 150 м восточнее дома № 17 по ул. Калужской в Дзержинском районе. После случившегося следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).


«Следователи просят откликнуться всех лиц, находившихся либо передвигавшихся на транспорте 3 августа 2016 года рядом с указанным местом, а также просят откликнуться всех лиц с любой информацией о без вести пропавших женщинах в период до 3 августа 2016 года со схожими приметами», — передает управление.


Всех, обладающих какой-либо информацией, просят обращаться в следственный отдел по адресу: ул. Кошурникова, 10, либо по телефону старшего следователя Артура Фаритовича Сафарова — 8 (383) 278-31-58, 8-913-455-57-36, либо 02, 8 (383) 208-24-14 

Елена Громкова
Фото nsk.sledcom.ru

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