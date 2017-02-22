В Новосибирске насчитали почти 30 домов с мужскими именами

В Новосибирске 26 жилых комплексов носят «мужские» имена, «женских» домов оказалось в четыре раза меньше.


ЖК «Гагаринский»
ЖК «Гагаринский»

К таким выводам пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU, сделав исследования к 23 февраля и 8 Марта.


В целом в Новосибирске нашлось 34 жилых комплекса (ЖК) с явными гендерными признаками в названии. 


Средняя цена квартиры площадью 51 кв. м в новостройке с мужским названием — 3 млн 660 тыс. руб.


«Из "мужских" названий в Новосибирске есть жилые комплексы "Пифагор", "Рихард", Galileo, "Премьер", Leo, "Гагаринский", "Калининский", "Кропоткинский", "Гвардейский", "Тимирязевский", "Сергиев Пассаж", "ЧеховSKY" и другие», — поделились с НГС.НОВОСТИ специалисты портала N1.RU. 


Всего специалисты портала нашли 135 новых жилых комплексов и домов в восьми городах, чьи названия имеют явные гендерные признаки. 82 % из них имеют «мужские» названия — «Александровский», «Крылов», «Малевич», «Авиатор», «Чехов», «Леонардо», «Нефтяник», «Жуков» и т.д.


На «женские» названия приходится только 18 %. В Новосибирске из жилых комплексов с «женскими» именами есть ЖК «Аврора», «Сибирячка», «Виктория», «Матрешкин двор», «Матрешки» в Кировском районе, «Матрешки на правом» в Дзержинском районе, а также мкрн «Новомарусино». 


В среднем в регионах в новых домах с «мужскими» именами площадь квартир оказывается больше на 20 %, а цена — выше на 41 %. 


Самым популярным «женским» именем для недвижимости оказалось Аврора, им названы жилые комплексы в 6 из 8 городов.


«Мужские» имена новостройкам в Сибири дают в 3 раза чаще, а квартиры в них стоят почти в 2 раза дороже, резюмировали в пресс-службе портала N1.RU. 


Ранее портал N1.RU сравнивал стоимость жилья в новостройках двух самых дорогих районов Новосибирска — Центрального и Академгородка. Оказалось, что в Советском районе квартиры дороже и просторнее.

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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