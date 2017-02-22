​Актеры «Красного факела» превратились в двойников Пушкина





21 февраля в Новосибирском театре «Красный факел» прошла премьера спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе Михаила Хейфеца.





Действие разворачивается вокруг нелюбви главного героя к творчеству Пушкина, которое создает ему много проблем, как в детском саду, так и в армии, и в перестройку.





Главного героя, «маленького человека» Михаила Питунина, в спектакле Сергея Чехова играют сразу пять актеров: Николай Соловьев, Виктория Левченко, Алексей Межов (в другом составе — Илья Шабельников) и Владимир Лемешонок, который недавно стал героем книги.







Спектакль начинается появлением четырех «двойников» Пушкина, а заканчивается их же выходом с автоматами.







Пространство малого зала, где происходит действие, решено весьма своеобразно — сиденья зрителей стоят на возвышении по периметру большого куба. При этом актеры нередко выскакивают из своего «подвала» и контактируют с публикой — то пугают, то заставляют улыбаться. Желающие купить билеты в первый ряд должны это учитывать. Также стоит отметить грубоватый язык пьесы: там есть и просторечия, и брань.



Следующий показ «Спасти камер-юнкера Пушкина» намечен на сегодня, 22 февраля. Билетов в продаже на эту дату уже нет, но можно посетить следующий спектакль 1 марта. Стоимость билетов 800–900 руб.









