Длинная пробка растянулась утром по Коммунальному мосту 

Почти десяток аварий осложнил движение в Новосибирске утром 22 февраля.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность дорог в Новосибирске на 8:30 оценивалась на 6 баллов. Ситуацию осложнил почти десяток аварий.







На правом берегу особенно сложно проехать по ул. Кирова и ул. Восход. Затор на ул. Большевистской начинается от гипермаркета «Лента» и заканчивается традиционно у Речного вокзала.











На Коммунальном мосту движение оказалось полностью парализованным в сторону центра.







На левом берегу сильно осложнено движение на ул. Широкая в сторону ул. Станиславского. Затор протянулся почти на 2 км, скорость потока здесь не больше 3 км/ч.





Ул. Ватутина встала ближе к пл. Труда, также необычно сложное движение по ул. Порт-Артурской в сторону ул. Станционной. Затор здесь протянулся также почти на 2 км.









На ул. Титова автомобилисты стояли в пробке от пер. Широкий и до ул. Троллейной. В Советском районе затор наблюдался в районе плотины ГЭС — по ул. Приморская и ул. Русская.





Дорожную ситуацию в Новосибирске, как правило, осложняют снегопады. По данным сайта gismeteo.ru, сегодня также ожидаются осадки в виде снега. Между тем в столицу Сибири пришла оттепель.