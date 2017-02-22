Длинная пробка растянулась утром по Коммунальному мосту 

Длинная пробка растянулась утром по Коммунальному мосту  (схема)

Почти десяток аварий осложнил движение в Новосибирске утром 22 февраля. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность дорог в Новосибирске на 8:30 оценивалась на 6 баллов. Ситуацию осложнил почти десяток аварий.


На правом берегу особенно сложно проехать по ул. Кирова и ул. Восход. Затор на ул. Большевистской начинается от гипермаркета «Лента» и заканчивается традиционно у Речного вокзала.


Длинная пробка растянулась утром по Коммунальному мосту  (схема)


На Коммунальном мосту движение оказалось полностью парализованным в сторону центра. 


На левом берегу сильно осложнено движение на ул. Широкая в сторону ул. Станиславского. Затор протянулся почти на 2 км, скорость потока здесь не больше 3 км/ч. 


Ул. Ватутина встала ближе к пл. Труда, также необычно сложное движение по ул. Порт-Артурской в сторону ул. Станционной. Затор здесь протянулся также почти на 2 км. 


Длинная пробка растянулась утром по Коммунальному мосту  (схема)


На ул. Титова автомобилисты стояли в пробке от пер. Широкий и до ул. Троллейной. В Советском районе затор наблюдался в районе плотины ГЭС — по ул. Приморская и ул. Русская. 


Дорожную ситуацию в Новосибирске, как правило, осложняют снегопады. По данным сайта gismeteo.ru,  сегодня также ожидаются осадки в виде снега. Между тем в столицу Сибири пришла оттепель

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова (1)
Скрин yandex.ru/maps/ (2,3)

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