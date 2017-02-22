В новосибирском баре нашли способ жарить мороженое

В районе остановки «Горская» в Новосибирске прошло официальное открытие бара Cocos — одной из главных «фишек» нового заведения стало жареное мороженое.


В новосибирском баре нашли способ жарить мороженое (фото)


«Технически мы уже работали некоторое время, но официальное открытие на этот период и планировали. Дорабатывали дизайн, меню, учитывая все пожелания… До нас здесь были Killfish и "Харакири". Теперь тут мы — коктейль-бар. На левом берегу мы такие единственные», — заметила исполнительный директор бара Алена Зайиджанова.


В коктейль-баре Cocos представлено порядка 80 алкогольных и безалкогольных коктейлей (150–300 руб.), в том числе и фирменный коктейль на основе рома, который подают в кокосе.


В новосибирском баре нашли способ жарить мороженое (фото)


Также здесь есть стейки с гарниром, шашлыки, салаты, супы и прочее, средний чек (без алкоголя) на человека — около 600 руб. Из оригинальных авторских блюд — рыбный бургер (250 г, 200 руб.).


Самое необычное блюдо в баре — жареное мороженое (220 г за 150 руб.). 


Большой шарик мороженого обваливают в сладкой панировке и быстро зажаривают, чтобы оно не успело растаять.

 

В новосибирском баре нашли способ жарить мороженое (фото)


Живую музыку на официальном открытии заведения играла группа «Рви меха» — подобные концерты здесь планируют примерно раз в месяц. В другие вечера работают диджеи. 


В новосибирском баре нашли способ жарить мороженое (фото)


Новосибирские рестораторы нередко экспериментируют с продуктами. Так, другое необычное блюдо из мороженого — коктейль «Айсберг» — сделали в баре «Феникс Бир»: здесь это молочное лакомство смешали с темным пивом. 

Илья Калинин
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