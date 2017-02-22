В новосибирском баре нашли способ жарить мороженое

В районе остановки «Горская» в Новосибирске прошло официальное открытие бара Cocos — одной из главных «фишек» нового заведения стало жареное мороженое.









«Технически мы уже работали некоторое время, но официальное открытие на этот период и планировали. Дорабатывали дизайн, меню, учитывая все пожелания… До нас здесь были Killfish и "Харакири". Теперь тут мы — коктейль-бар. На левом берегу мы такие единственные», — заметила исполнительный директор бара Алена Зайиджанова.







В коктейль-баре Cocos представлено порядка 80 алкогольных и безалкогольных коктейлей (150–300 руб.), в том числе и фирменный коктейль на основе рома, который подают в кокосе.











Также здесь есть стейки с гарниром, шашлыки, салаты, супы и прочее, средний чек (без алкоголя) на человека — около 600 руб. Из оригинальных авторских блюд — рыбный бургер (250 г, 200 руб.).







Самое необычное блюдо в баре — жареное мороженое (220 г за 150 руб.).





Большой шарик мороженого обваливают в сладкой панировке и быстро зажаривают, чтобы оно не успело растаять.









Живую музыку на официальном открытии заведения играла группа «Рви меха» — подобные концерты здесь планируют примерно раз в месяц. В другие вечера работают диджеи.











Новосибирские рестораторы нередко экспериментируют с продуктами. Так, другое необычное блюдо из мороженого — коктейль «Айсберг» — сделали в баре «Феникс Бир»: здесь это молочное лакомство смешали с темным пивом.