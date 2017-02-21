Новосибирец выиграл в лотерею «Гослото» 8 миллионов

Неизвестный житель Новосибирска выиграл в «Гослото» почти 8 млн руб. — сейчас его ищут организаторы лотереи.





«В минувшую субботу, 18 февраля, в ходе 6208-го тиража "Гослото «5 из 36»" он стал обладателем суперприза в размере 7 990 520 руб.», — рассказали в пресс-службе АО «ТД "Столото"».







Новосибирец принял участие в одном тираже, сделав ставку стоимостью 80 руб. Победной числовой комбинацией стала: 36, 18, 21, 09, 11.







«Он пока на связь не вышел, поэтому обладает ли он информацией о выигрыше, мы пока не в курсе. Традиционно победители проявляются в среднем от недели до двух — они звонят чаще всего в колл-центр», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе.







С начала 2017 года этот победитель стал пятым миллионером государственных лотерей из Новосибирска, добавили в пресс-службе компании.







Среди других крупных выигрышей, которые были в Новосибирской области, НГС известно о выигрыше автомобиля Lamborghini Huracan LP 610-4 стоимостью 15 млн руб. В августе 2016 года он достался 26-летней жительнице Искитима.