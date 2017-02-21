Новосибирские ветеринары поставили собаке кардиостимулятор





Новосибирская ветеринарная клиника провела первую в Сибири операцию по установке кардиостимулятора собаке.







«Собака поступила в очень тяжелом состоянии. У нее были отеки, она практически не ходила, не ела, не пила. Держалась температура, т.е. она была практически при смерти, — рассказала директор клиники БЭСТ Наталья Уланова. — Четыре дня мы пытались ее стабилизировать с помощью наших кардиологов, но все было безуспешно, сердечный ритм не держался».







В итоге специалисты решили поставить 4-летней собаке по кличке Мира кардиостимулятор. Хозяева собаки (когда-то они взяли ее из приюта) купили прибор.





Так как он предназначен для людей, его нужно было перепрограммировать под сердечный ритм животного.





Как пояснила Уланова, их консультировал аритмолог Константин Слащинин из первой городской клинической больницы. Он же помог настроить стимулятор для собаки. С помощью катетера Мире через вену ввели электрод, который запустил сердечный ритм. Сам датчик вшили под кожу шеи.





«У собаки после операции сразу поднялась температура. На следующий день она начала есть-пить, выть в клетке, и мы выписали ее домой. Эффект потрясающий», — отметила директор клиники, добавив, что это вторая подобная операция в России. Первая была проведена в Санкт-Петербурге.





Новосибирские ветеринары не раз спасали животных от тяжелых заболеваний и травм. Например, в конце прошлого года специалисты ветеринарного центра на Высоцкого сделали пластическую операцию собаке с изрезанной ножом мордой.









