Новосибирские ветеринары поставили собаке кардиостимулятор

Новосибирские ветеринары поставили собаке кардиостимулятор (видео)


Новосибирская ветеринарная клиника провела первую в Сибири операцию по установке кардиостимулятора собаке.


«Собака поступила в очень тяжелом состоянии. У нее были отеки, она практически не ходила, не ела, не пила. Держалась температура, т.е. она была практически при смерти, — рассказала директор клиники БЭСТ Наталья Уланова. — Четыре дня мы пытались ее стабилизировать с помощью наших кардиологов, но все было безуспешно, сердечный ритм не держался».


В итоге специалисты решили поставить 4-летней собаке по кличке Мира кардиостимулятор. Хозяева собаки (когда-то они взяли ее из приюта) купили прибор.


Так как он предназначен для людей, его нужно было перепрограммировать под сердечный ритм животного.


Как пояснила Уланова, их консультировал аритмолог Константин Слащинин из первой городской клинической больницы. Он же помог настроить стимулятор для собаки. С помощью катетера Мире через вену ввели электрод, который запустил сердечный ритм. Сам датчик вшили под кожу шеи.


«У собаки после операции сразу поднялась температура. На следующий день она начала есть-пить, выть в клетке, и мы выписали ее домой. Эффект потрясающий», — отметила директор клиники, добавив, что это вторая подобная операция в России. Первая была проведена в Санкт-Петербурге.


Новосибирские ветеринары не раз спасали животных от тяжелых заболеваний и травм. Например, в конце прошлого года специалисты ветеринарного центра на Высоцкого сделали пластическую операцию собаке с изрезанной ножом мордой.



Анна Богданова
Скрин из видео
Видео youtube.com, канал Vetclinika BEST

Прочтений: 247
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено