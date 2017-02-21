Полиция перекрыла часть станции метро «Октябрьская» из-за подозрительной коробки

Полиция перекрыла часть станции метро «Октябрьская» из-за подозрительной коробки (фото)


Днем 21 февраля в Новосибирске на станции метро «Октябрьская» из-за брошенной коробки полиция оцепила часть станции.


Неизвестный оставил коробку на скамейке напротив надписи с названием станции, очевидцем последствий стала одна из читательниц НГС.


Девушка спустилась в метро около 16:15, в это время уже была натянута лента, рядом были полицейские. «Я подошла, они там стояли, через две минуты, пока поезд не подъехал, собака подошла. Минут 5–7 это длилось, закончилось тем, что собака понюхала коробку, ничего опасного не нашла. Они ее посмотрели и забрали», — рассказала Ольга Пилюгина, которая сняла происходившее на фото.


Она также рассказала, что на месте полицейские поставили чемодан с антеннами, «которые ловили сигналы».


После публикации пресс-служба ГУ МВД по НСО прокомментировала ситуацию. «В 16:03 в полицию поступило сообщение, что на станции метро "Октябрьская" находится подозрительный предмет. На место прибыли сотрудники полиции, кинолог с собакой провел осмотр территории, и в ходе осмотра было установлено ,что предмет опасности для здоровья и жизни граждан не представляет. Как выяснили сотрудники полиции, эта коробка была забыта одним из пассажиров. Станция работала все это время, в течение 10 минут там был ограничен доступ к предмету, пассажиры заходили, поезда двигались, ничего оцеплено не было, только территория доступа к предмету»,  — сообщили в пресс-службе.


Полиция перекрыла часть станции метро «Октябрьская» из-за подозрительной коробки (фото)


Полиция перекрыла часть станции метро «Октябрьская» из-за подозрительной коробки (фото)


Елена Громкова
Фото Ольги Пилюгиной

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