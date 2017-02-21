Мировой бренд бумажных платков и прокладок запустил производство в Новосибирске

Компания «БЕЛЛА Сибирь» запустила в Новосибирске первую линию производства бумажных платков. Несколько станков расположены в здании логистического комплекса компании, который открылся в Кировском районе в 2013 году.







Станки по производству носовых платков запустил 21 февраля президент правления Торуньского Завода Перевязочных Материалов (TZMO SA) Ярослав Юзефович. Компания «БЕЛЛА Сибирь» — дочернее предприятие TZMO. Польский завод открылся в городе Торунь в 1951 году и специализировался на заказах Министерства обороны, теперь же завод производит гигиенические изделия для женщин марки Bella, подгузники Happy, средства для людей с недержанием Seni и другие товары. Производство этой продукции налажено в 18 странах мира, а продажи осуществляются в 83 страны. В России TZMO делает прокладки и подгузники в подмосковном Егорьевске, в 2017 году в планах компании запустить производство в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.











В Новосибирске компания будет выпускать одноразовые носовые платки в полиэтиленовых и бумажных упаковках под брендом «Bella № 1».





Через Новосибирск компания организует поставку гигиенических изделий в другие сибирские города, а также на Дальний Восток, страны Таможенного союза и Китай, — сообщают в компании.







Объем инвестиций и мощность производства господин Юзефович не раскрыл. По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, который также присутствовал на запуске линии, TZMO обеспечило регион еще 24 рабочими местами. Зарплата у работников этого производства будет выше средней в регионе, сообщил он.















«Мы ожидаем расширения производства. Сам Ярослав Юзефович намекнул, что в это помещение вмещается еще одна линия. Кроме того, есть еще участок земли, где они могут развиваться, который уже принадлежит "БЕЛЛА Сибирь"», — сообщил Сёмка. Новосибирская область предоставила польским партнерам льготу по налогу на имущество в размере 1 млн 800 тыс. руб. и льготу по налогу на прибыль около 6 млн руб., добавил замгубернатора.















Сам Юзефович сообщил, что на второй линии возможно производство средств гигиены для женщин.







Кроме того, в здании «БЕЛЛА Сибирь» открылся «Европейский центр долгосрочной опеки», в котором люди смогут обучиться правильному уходу за тяжелобольными людьми.











Мировые бренды не в первый раз открывают производства в Новосибирске. К примеру, в октябре прошлого года в городе открылась новая линия по производству кормов Whiskas и Pedigree.

