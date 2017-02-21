Выпавшего из окна пятиэтажки парня расстреляли из пистолета (обновлено)

Новосибирские следователи рассказали подробности гибели 22-летнего парня, тело которого очевидцы нашли сегодня утром возле подъезда на ул. Дуси Ковальчук.





Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, следователи выяснили, что погибший молодой человек был ранен в живот, предположительно, из травматического пистолета. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).







По горячим следам следователи и полиция задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Заельцовского района. Во время обыска в его квартире нашли оружие, из которого он, по версии следствия, стрелял в молодого человека.





Как предварительно установили следователи, в ночь на 21 февраля 22-летний парень привел к себе в съемную квартиру компанию молодых людей, с которыми только что познакомился в магазине. Во время застолья квартиросъемщик и один из гостей поссорились. В итоге гость не меньше 3 раз выстрелил в оппонента, сообщила Анастасия Кулешова.







Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе то, почему раненый молодой человек после случившегося выпал из окна.







«В ходе следствия мы будем устанавливать, каким образом молодой человек оказался [внизу]. То ли он сам спрыгнул оттого, что хотел спасти себе жизнь, либо, может быть, ему кто-то помог. Об этом рано еще говорить», — отметила Анастасия Кулешова.





17:20

Как уточнили в ГУ МВД России по Новосибирской области, молодой человек выпал из окна квартиры на 5-м этаже. Полицейские установили, что в квартире он был вместе с хозяином и двумя малознакомыми гостями — мужчиной и женщиной. Хозяин квартиры утверждает, что убийства не видел, так как в это время был на балконе.





После стрельбы гость сбежал вместе со своей подругой. Полицейские задержали его позже в квартире матери.





«При проведении обыска полицейские обнаружили и изъяли травматический пистолет, который задержанный спрятал за шкафом, три патрона, а также другие вещественные доказательства», — отметили в областной полиции.





По словам задержанного, причиной трагедии стал «бытовой конфликт».