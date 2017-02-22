Американцы включили Новосибирск в список городов с самыми большими пробками

Новосибирцы в прошлом году в пиковых дорожных заторах потеряли 49 часов — к таким выводам пришли аналитики из США.





Версия INRIX





Такие данные получили аналитики американской компании INRIX. Новосибирск вошел в первую десятку городов России с самыми серьезными пробками, следует из данных отчета Global Traffic Scorecard на официальном сайте компании.





Специалисты компании анализировали данные о парковочных местах, об общественном транспорте, об объеме использования топлива, а также о погоде на дорогах. Подробная методика составления рейтинга на сайте компании не раскрывается. Всего в исследовании содержится информация о 38 странах и более чем тысяче городов.







«Мы смогли получить такие результаты благодаря использованию 500 ТБ данных из 300 млн различных источников, охватывающих более 5 млн миль (около 8 млн км. — О.В.) дорог», — пояснили аналитики.







Новосибирцы, по данным INRIX, провели в пиковых пробках в рабочие дни 49,1 часа (2 тыс. 946 минут). С учетом того, что в 2016 году было 247 рабочих дней, получается, что каждый день в пиковых заторах горожане проводили в среднем по 12 минут.





Опережает Новосибирск, например, Москва, где горожане провели в пиковых дорожных заторах 91 час. Немного отстает от Новосибирска Екатеринбург (47 часов).







Первое место в рейтинге занял Лос-Анджелес, там водители в прошлом году провели в пиковых заторах 104,1 часа. На втором месте в списке — Москва (91,4 часа), на третьем месте находится Нью-Йорк (89,4 часа).







Версия «Яндекса»





Региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан пояснила НГС.НОВОСТИ, что в Новосибирске пиковые заторы в будни приходятся утром на 8:40–8:55, вечером — на 18:25–18:40. По пятницам заторы начинаются раньше, и их пик приходится в среднем на 17:45–18:00. Таким образом, по подсчетам компании, новосибирские водители проводят в самых глухих заторах примерно по полчаса в день.





В прошлом году в Новосибирске самые большие пробки фиксировались в декабре. Тогда сервис Яндекс.Пробки показывал, что дороги загружены на 9–10 баллов и утром, и вечером. Даже на самом свободном в Новосибирске мосту — Бугринском — в декабре был замечен дорожный затор.







Облегчить жизнь новосибирцам могли бы новые станции метро, однако, по словам министра экономического развития НСО Ольги Молчановой, развивать метрополитен только за счет государства сейчас невозможно.





Напомним, чиновница предложила жителям обсудить введение инвестиционного тарифа — стоимость проезда может вырасти на 2–3 руб., но под гарантию строительства новых станций. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также поддержал идею вклада жителей в строительство метро.