Крысы обглодали проводку в «Тойоте» и она заглохла посреди дороги



Крысы обглодали проводку в «Тойоте» и она заглохла посреди дороги (фото)

Утром 21 февраля в Новосибирске владелица автомобиля «Тойота Королла» попала в опасную ситуацию на дороге из-за крыс.


Валерия Балахнина отправилась утром с ул. Комсомольская, но по пути ее автомобиль стал дребезжать, а потом несколько раз заглох. В итоге Валерия доехала до СТО на ул. Ватутина и обратилась за помощью.


«Они говорят: "Не глуши машину, открывай капот". Я капот открываю, у меня там бронепровода искрятся в разные стороны. Я машину заглушила, спрашиваю, что такое. Они говорят — крысы. Я подумала, что они шутят. Они говорят: "Ну ты смотри, прям зубы — обглоданы провода". Провода заменили», — рассказала Валерия.


Сотрудники СТО сказали владелице «Тойоты», что такой случай не первый — как-то раз к ним уже привозили машину с обглоданными проводами.


Валерия рассказала, что ее машина 2000 года выпуска. Она удивилась тому, что крысы попали в автомобиль, и заметила, что машина стояла на улице недолго, рядом не проезжают мусоровозы, нет крупных мусорных урн, стоит только подъездная.


Крысы обглодали проводку в «Тойоте» и она заглохла посреди дороги (фото)


Под капоты новосибирских автомобилей нередко залезают звери и птицы. Например, в мае 2016 года владелец автомобиля Toyota Platz нашел под капотом своего автомобиля гнездо с яйцами, а другой автомобилист — двух котят.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Елена Громкова
Фото Валерии Балахниной

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