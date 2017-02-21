В столкновении «скорой» и иномарки у «Меги» оказались виноваты оба водителя

В столкновении «скорой» и иномарки у «Меги» оказались виноваты оба водителя (видео)


ГИБДД изучила столкновение «Тойоты» со «скорой помощью» на перекрестке у «МЕГИ». 


«Водителю "скорой" за красный сигнал светофора выписали протокол. А водителя "Тойоты" направили в суд для принятия решения [по степени его вины]», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе разбора по ДТП полка ДПС по Новосибирску.


Напомним, авария произошла 3 февраля после 22:00 на перекрестке ул. Мира и Оловозаводская. Toyota Corolla Spacio, выезжавшая с ул. Мира, столкнулась со «скорой помощью», двигавшейся со стороны ул. Оловозаводская с включенным маячком.


Как рассказали очевидцы, водитель «скорой» включил звуковой сигнал перед самим перекрестком. А все происшедшее попало на видеорегистратор автомобиля, ехавшего за «скорой».


«Водитель "Тойоты" его мог не увидеть вовремя. На видео видно, как этот водитель пытался сильно тормозить, у него даже капот вниз ушел», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка, ехавшая в автомобиле следом за «скорой помощью».


Водитель «Тойоты» в общении с корреспондентом НГС.НОВОСТИ уточнил, что не признает своей вины, и настаивал, что именно «скорая» протаранила его машину на перекрестке.


Давать более подробный комментарий по этой аварии он отказался.


В ГИБДД не смогли уточнить, кто в кого врезался, но пояснили, что вина там обоюдная: на водителя «скорой» наложен штраф в 1000 руб. за то, что он проехал на красный сигнал светофора, не убедившись, что его пропускают. Водитель же «Тойоты» направлен в суд, так как тоже нарушил правила.


Ему по статье 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами) грозит штраф в 500 руб. или лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.



Илья Калинин 
Фото Александра Ощепкова
Видео предоставлено очевидцем ДТП

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