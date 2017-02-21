НГУ получит еще 800 миллионов из федерального бюджета





Новосибирский государственный университет вошел в список российских вузов, которым предназначена субсидия больше 800 миллионов на повышение конкурентоспособности.







Текст распоряжения опубликован 21 февраля на сайте Правительства РФ. В нем сказано, что в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020 годы из федерального бюджета на 2017 год выделяется субсидия в размере 10,3 млрд руб. для 21 российского вуза.





Деньги должны пойти на повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров —





к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу.







Новосибирский государственный университет попал в список вузов первой группы — им полагается субсидия в размере 849, 2 млн руб. Университеты второй группы получат по 482,2 млн руб., третьей — 141, 5 млн руб.







Кроме НГУ в первую группу вузов попали Казанский федеральный университет, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет, Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.







Из соседних регионов субсидии получат Томский государственный университет, Томский политехнический университет (по 482,2 млн руб.), Сибирский федеральный университет (141, 5 млн руб.).







Напомним, недавно НГУ стал лидером сразу двух рейтингов, в том числе занял третье место среди российских вузов после МГУ и СПбГУ по цитируемости в интернете.