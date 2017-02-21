Граждане Казахстана бросились брать ипотеку в Новосибирске

Граждане Казахстана бросились брать ипотеку в Новосибирске

За прошедший год доля выдачи ипотеки гражданам Казахстана увеличилась в 3 раза, составив 6 % от общего объема, сообщили в ипотечном банке «Дельтакредит».


«Если смотреть ретроспективно, то большую долю [среди иностранных заемщиков] по сравнению с прошлым годом показывают граждане Казахстана», — отметил руководитель офиса банка в Новосибирске Иван Зинченко. По данным банка, если в 2015 году этот показатель составлял всего 2 %, то в 2016-м увеличился до 6 % от общего объема выдачи.


Средняя сумма кредита среди таких заемщиков при этом не отличается от среднего показателя по Новосибирску и составляет примерно 1,5 млн руб. со сроком кредита в 15 лет.


Бум приобретения новосибирских квартир гражданами Казахстана пришелся на конец 2014 года — тогда ситуацию подстегнула девальвация рубля.


«Эта тенденция известна давно, потому что Новосибирская область граничит с Казахстаном, и очень многие наши соотечественники переезжают с северных областей Казахстана к нам и дальше либо двигаются, либо здесь оседают», — объяснил ситуацию банкир.


В целом, добавил представитель банка, большая часть заемщиков (53 %) —  женщины. 70 % замужем или женаты, больше половины заемщиков не имеют детей. При этом порядка 40 % клиентов банка имеют подтвержденный доход ниже 30 тыс. руб. в месяц, 32 % — в пределах 30–60 тыс. руб. Между тем, отметил Иван Зинченко, в России отмечается тенденция на снижение доли заемщиков с доходом ниже 30 тыс. руб. и выше 90 тыс. руб.


«Зато укрупняется доля средней прослойки, это тоже общероссийская тенденция. Таким образом нивелируется расслоение», — считает он.


Ранее Росреестр отметил заметный рост ипотечного рынка в Новосибирской области в 2016 году: по сравнению с 2015 годом число ипотечных сделок выросло на 13 %, подсчитали в управлении.

Лиза Пичугина
Фото Александра Кряжева (РИА Новости)

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