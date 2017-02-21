Два БТРа столкнулись на Бердском шоссе
Днем 21 февраля в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись два БТРа.
Столкновение случилось около 13:30.
«Колонна из трех БТРов с сопровождением двигалась по Бердскому шоссе со стороны Матвеевки в сторону города.
В районе остановки "Звездная" средний БТР неожиданно развернуло и поставило поперек дороги, и в этот момент его стукнул другой БТР, который двигался замыкающим.
В результате аварии боевые машины
оказались не повреждены», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
После вынужденной остановки колонна выстроилась снова и продолжила движение, добавили в «Автоспасе».
До этого, 31 января, НГС писал о другой аварии с военной машиной под Новосибирском между Академгородком и Кольцово — столкнулись внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» и боевая машина пехоты.
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Елена Громкова
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