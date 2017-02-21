​Два БТРа столкнулись на Бердском шоссе

Два БТРа столкнулись на Бердском шоссе (видео)

Днем 21 февраля в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись два БТРа.


Столкновение случилось около 13:30.


«Колонна из трех БТРов с сопровождением двигалась по Бердскому шоссе со стороны Матвеевки в сторону города. 


В районе остановки "Звездная" средний БТР неожиданно развернуло и поставило поперек дороги, и в этот момент его стукнул другой БТР, который двигался замыкающим.


 В результате аварии боевые машины оказались не повреждены», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».

После вынужденной остановки колонна выстроилась снова и продолжила движение, добавили в «Автоспасе».



До этого, 31 января, НГС писал о другой аварии с военной машиной под Новосибирском между Академгородком и Кольцово — столкнулись внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» и боевая машина пехоты.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Елена Громкова
Скрин видео
Видео youtube.com, канал Автоспас Мобильное приложение 

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