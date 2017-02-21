Коты организатора «Монстрации» появились на подушках в «Ашане»

Рыжие коты Жирный и Мелкий, принадлежащие создателю ежегодного арт-шествия с абсурдными лозунгами «Монстрация» Артему Лоскутову, вновь стали героями рекламы.





На этот раз фотографии котов украсили упаковки с подушками, продаваемые в магазине «Ашан».







Коты Артема Лоскутова, известные в Сети под хештэгом #легендарныекоты не первый раз используются в агитационных целях. Например, коты уже были «лицами» рекламы политической партии «Яблоко».







«Я ничего не хочу по этому поводу предпринимать. Максимум, что я предпринял — разместил фотографию [с подушками] в своих соцсетях. В этом плане мне проще относиться. Тут нет подделки под то, что я делаю. Эти фотографии настолько уже разошлись, я их вижу в пабликах каких-то ежедневно. Они просто уже тиражируются бесконечно. Ну подушки, ну пусть. Я не думаю, что кто-то на этих подушках сильно озолотится. На здоровье», — разрешил Артем Лоскутов.







Вполне возможно, что коты скоро посетят Новосибирск с рабочим визитом.





«Я думаю, может, привезти их на "Монстрацию" в мае. Но для этого им надо сделать паспорта, чтобы их пустили в самолет. Мне кажется, им бы понравилось, и они бы попали на пару тысяч новых фотографий», — поделился планами Лоскутов.







О том, какие именно плакаты понесут на себе коты на «Монстрации», остается пока только догадываться.