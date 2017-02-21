Мэр назначил нового главу департамента образования с зарплатой в 100 тысяч

Департамент образования мэрии Новосибирска получил нового руководителя – им стал Рамиль Ахметгареев.





Такое распоряжение подписал мэр города Анатолий Локоть.







«С 20 февраля 2017 года Рамиль Ахметгареев приступил к работе в должности начальника департамента образования мэрии», - сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.







С 2016 года Ахметгареев был заместителем начальника департамента образования – начальником управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии. В мэрии он работает с 2012 года, после того, как стал – заместителем начальника Главного управления образования мэрии.







Прежде на сайте мэрии Ахметгареев числился как и.о.начальника департамента. Департамент образования появился летом 2016 года, после того, как переформировали главное управление образования. До 30 декабря 2015 года управление возглавляла Наталья Копаева. Однако мэр Анатолий Локоть уволил ее после череды скандалов в детских садах в декабре 2015 года.





Вакансия начальника департамента образования мэрии Новосибирска была на сайте госслужбы с зарплатой в 100–105,9 тыс. руб.





Рамиль Миргазянович Ахметгареев родился в 1966 году в селе Новая-Качемка Убинского района Новосибирской области.







В 1990 году, после срочной службы в Вооруженных силах СССР он закончил Новосибирский государственный педагогический институт с квалификацией «учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе».





С 1990 по 2000 год Рамиль Ахметгареев работал учителем истории, затем исполняющим обязанности директора, директором средней школы № 34, с 2000 по 2004 год – заместитель начальника отдела образования администрации Калининского района города Новосибирска. С 2004 года он был директором Отдела технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений.