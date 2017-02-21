Новосибирцев уличили в отправке сосен на Сейшельские острова

Таможня возбудила уголовные дела в отношении двух новосибирских предпринимателей за контрабанду леса больше чем на 70 млн руб.





Бизнесмены предоставили таможенникам подложные документы на крупные партии лесоматериалов.







Сосны вырубали в Иркутской области. Новосибирцы экспортировали хвойные лесоматериалы в Узбекистан, Азербайджан, Японию, Южную Корею, Германию, на Сейшельские острова через посты Иркутской таможни в 2012–2014 годах. Предприниматели вывезли больше 17 тыс. куб. м. древесины на более чем 70 млн руб., рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.





Руководители коммерческого предприятия и финансовой организации незаконно вывозили лес через подставных лиц, а также пытались незаконным образом возместить НДС, уточнили в ведомстве.







Всего сотрудники таможни и регионального УФСБ насчитали восемь фактов незаконного вывоза за границу лесоматериалов хвойных пород.





Теперь 54-летнему новосибирцу и его 34-летней подельнице инкриминируется контрабанда и мошенничество в особо крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правоохранители возбудили в общей сложности 17 уголовных дел.





Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в Краснообске начали рубить лес, который посадили около 50 лет назад первые жители и основатели поселка. Сейчас общественники пытаются остановить рубку полувековых сосен и кедров.