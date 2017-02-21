Легендарный пес Стёпа вышел на свободу и обрел дом

Символ студенческого городка НГУ, пес по имени Стёпа, вышел на свободу.





Напомним, на прошлой неделе стало известно, что друг студентов и символ Академгородка, дворовый пес Стёпа, попал в отлов после того, как покусал студента. НГС подробно писал о случившемся.





Зоозащитники опасались за судьбу пса, по их мнению, во время карантина по бешенству собаку могли убить. 20 февраля в редакцию НГС обратился директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных, где содержался Стёпа, Андрей Каркавин. Он сообщил, что с собакой все в порядке и 21 февраля его передадут новой хозяйке.





21 февраля активистка Ольга Ямщикова сообщила корреспонденту НГС, что пес на свободе: «Он в порядке. Сейчас будет гулять по просторам Академа, чуть-чуть, чтобы успокоился, а то напуган. Потом в ветеринарку. Все будет хорошо». По словам Ямщиковой, хозяин для пса нашелся, девушка сегодня же заберет Степу себе.