Легендарный пес Стёпа вышел на свободу и обрел дом

Легендарный пес Стёпа вышел на свободу и обрел дом (фото)

Символ студенческого городка НГУ, пес по имени Стёпа, вышел на свободу.


Напомним, на прошлой неделе стало известно, что друг студентов и символ Академгородка, дворовый пес Стёпа, попал в отлов после того, как покусал студента. НГС подробно писал о случившемся.


Зоозащитники опасались за судьбу пса, по их мнению, во время карантина по бешенству собаку могли убить. 20 февраля в редакцию НГС обратился директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных, где содержался Стёпа, Андрей Каркавин. Он сообщил, что с собакой все в порядке и 21 февраля его передадут новой хозяйке.


21 февраля активистка Ольга Ямщикова сообщила корреспонденту НГС, что пес на свободе: «Он в порядке. Сейчас будет гулять по просторам Академа, чуть-чуть, чтобы успокоился, а то напуган. Потом в ветеринарку. Все будет хорошо». По словам Ямщиковой, хозяин для пса нашелся, девушка сегодня же заберет Степу себе.

Наталья Гредина

Фото Ольги Ямщиковой

Прочтений: 6821
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено