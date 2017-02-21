Группа «Сплин» поразила новосибирских фанатов световым шоу





В понедельник, 20 февраля, популярная российская рок-группа «Сплин» собрала полный зал во Дворце культуры железнодорожников — музыканты представили новосибирским фанатам новый альбом «Ключ к шифру».







«Сплин» удивил поклонников ярким световым представлением — фанаты сняли сотни видео в Instagram, где за спинами музыкантов появлялись башенные краны, часы, мандалы и разнообразные узоры.

Публикация от Anzhela Homenko🎨 (@anzhela_homenko) Фев 20 2017 в 10:31 PST

Рокеры исполнили песни нового альбома, а также спели старые хиты — «Мы сидели и курили», «Выхода нет» и «Скажи». Однако часть фанатов расстроились, что не услышали песни, ставшие визитной карточкой группы — «Мое сердце» и «Романс».





#ключкшифру найден #СПЛИН #Новосибирск Публикация от Evgeny Bobrov (@tanzvoyeur) Фев 20 2017 в 9:22 PST

В соцсетях фанаты пожаловались, что далеко не всем удалось получить автографы любимых исполнителей — музыканты торопились уйти, а прорваться через толпу желающих было сложно.







«После концерта даже попыталась взять автограф на память, но не пробилась сквозь толпу, да и спешила куда-то группа, наверное — на завтрашний концерт в Барнауле», — написала в своем профиле Instagram одна из зрительниц.

Над нами кружит ангел наш. Нам всем мерещится мираж. Одни пески кругом и тень от пирамид #пирамиды#сплин#дкжновосибирск#концерт#сплинвнск#ключкшифру#новаяпрограмма#splean#точтонужномне#любимаямузыка#любимаягруппа @spleanband Публикация от 🌟Nataly Star🌟 (@nataly15star) Фев 20 2017 в 9:41 PST

Уже на утро после концерта фанаты описывали свои впечатления от концерта — многие назвали выступление «Сплинов» шикарным, а также отметили харизму лидера группы Александра Васильева.







«Это было просто восхитительно! Васильев просто невероятной харизмы человек и музыкант!», — поделились эмоциями поклонники в соцсетях.



