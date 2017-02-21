Группа «Сплин» поразила новосибирских фанатов световым шоу


Группа «Сплин» поразила новосибирских фанатов световым шоу (фото)

В понедельник, 20 февраля, популярная российская рок-группа «Сплин» собрала полный зал во Дворце культуры железнодорожников — музыканты представили новосибирским фанатам новый альбом «Ключ к шифру».


«Сплин» удивил поклонников ярким световым представлением — фанаты сняли сотни видео в Instagram, где за спинами музыкантов появлялись башенные краны, часы, мандалы и разнообразные узоры.

Рокеры исполнили песни нового альбома, а также спели старые хиты — «Мы сидели и курили», «Выхода нет» и «Скажи». Однако часть фанатов расстроились, что не услышали песни, ставшие визитной карточкой группы — «Мое сердце» и «Романс».

Когда я покупала билет на концерт осенью, то не думала, что февраль настанет так быстро. Эмоций очень много, сидели подпевали песни. Жалко, что не исполнили некоторые классные произведения ("Моё сердце", "Романс"...). Когда они вышли на бис, то мы быстро подбежали к сцене. Нисколько не жалею, что пошла) Единственный плюс концертов в ДКЖ-не надо стоять в много часовой очереди и мерзнуть на улице😂

Публикация от Мария Голубева (@satana_98)


#ключкшифру найден #СПЛИН #Новосибирск

Публикация от Evgeny Bobrov (@tanzvoyeur)

В соцсетях фанаты пожаловались, что далеко не всем удалось получить автографы любимых исполнителей — музыканты торопились уйти, а прорваться через толпу желающих было сложно. 


«После концерта даже попыталась взять автограф на память, но не пробилась сквозь толпу, да и спешила куда-то группа, наверное — на завтрашний концерт в Барнауле», — написала в своем профиле Instagram одна из зрительниц.

Уже на утро после концерта фанаты описывали свои впечатления от концерта — многие назвали выступление «Сплинов» шикарным, а также отметили харизму лидера группы Александра Васильева.


«Это было просто восхитительно! Васильев просто невероятной харизмы человек и музыкант!», — поделились эмоциями поклонники в соцсетях.

Александр Васильев. Иногда он с тоской поёт о том, что сломано всё. Иногда радостно уверяет слушателей, что жизнь - это самое волшебное слово. Поёт о любви, о смерти, о безумии, о дружбе, о чудесах... И каждая песня отдаётся эхом в сердце. 20.02.17. "Ключ к шифру". Это был самый яркий, самый эмоционально насыщенный концерт в моей жизни! Не смогла усидеть на месте, стояла в проходе, подпевала, пыталась снимать некоторые песни на видео (это оказалось глупой затеей, потому что я не отрывала глаз от сцены и всё время забывала о телефоне). Приятный сюрприз: не ожидала, что будет столько песен из старых альбомов! До сих пор не понимаю, как не умерла от счастья, когда началась моя любимая песня "Танцуй!" 😊 После концерта даже попыталась взять автограф на память, но не пробилась сквозь толпу, да и спешила куда-то группа, наверное - на завтрашний концерт в Барнауле... Впрочем, это меня ни капли не огорчило. :) Спасибо, "Сплин"! Я очень люблю вашу музыку, знаю наизусть все ваши песни и просто обожаю голос Александра Георгиевича! Приезжайте снова, Сибирь снова встретит вас с любовью и бурными овациями!😘 #концерт #сплин #сплинвновосибирске #20февраля2017 #ключкшифру #александрвасильев #счастье #мечтысбываются #хочузамужзавасильева

Публикация от Оля (@olya.kulinskaya)


Дарья Януш
Скриншот instagram.com/klimaline
Видео instagram.com

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