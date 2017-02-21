Билеты на самолет из Москвы в Новосибирск подешевели до 3 тысяч

Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Москвы в Новосибирск за 3 тыс. руб.







Лоукостер «Победа» («дочка» компании «Аэрофлот») включила в число своих спецпредложений дешевые билеты на авиарейсы из Новосибирска в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и обратно. Например, 5 марта улететь из Екатеринбурга в Новосибирск можно всего за 1499 руб., а из Новосибирска в Екатеринбург — за 1999 руб.





Полет из Новосибирска в Москву 18 марта обойдется в 3499 руб., а билет из Москвы в Новосибирск на 4 апреля стоит 2999 руб.





Примечательно, что «Победа» позволит новосибирцам прилетать в московский аэропорт «Внуково» — после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро» прямых рейсов до «Внуково» из Новосибирска не было.





Чтобы отправиться из Санкт-Петербурга в Новосибирск 18 марта, пассажиру нужно будет заплатить 3998 руб. Полет из Новосибирска в Санкт-Петербург с датой отправления 19 марта стоит чуть дороже — 4498 руб.





Билетов на все эти даты еще достаточно много. В стоимость билетов включен провоз личной клади и багажа весом до 10 кг. За дополнительную плату (149–999 руб.) можно выбрать место в салоне и оформить страховку (199 руб.), следует из данных на сайте авиакомпании.







Для сравнения: самые дешевые билеты авиакомпании S7 из Москвы в Новосибирск на 4 апреля стоят 3000 руб. без учета сборов, провоз багажа в эту стоимость также не включен. Авиакомпания «Аэрофлот» в эту же дату готова увезти пассажиров из Москвы в Новосибирск по цене от 5000 руб. (сборы в этой сумме уже учтены).







Стоимость полета 5 марта из Новосибирска в Екатеринбург с авиакомпанией «Ямал» начинается от 9500 руб. А авиакомпания «Россия» предлагает долететь 18 марта из Санкт-Петербурга в Новосибирск по цене от 7750 руб., сообщается на сайте авиакомпаний.





На прошлой неделе журнал Forbes составил рейтинг российских авиаперевозчиков. Первое место в нем заняла авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines).