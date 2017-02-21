Нелегальный перевозчик 4 месяца работал на популярном маршруте





В Новосибирске обнаружился перевозчик, который незаконно выпускал на линию три маршрутки.







«Перевозчица работала нелегально по маршруту № 12 "Ж/д Вокзал – микрорайон «Чистая Слобода", у нее было три машины, — рассказал один из перевозчиков, директор ООО «Демос-с» Михаил Большов. — Инициатором проверки выступал директор ЦУГАЭТ Александр Руденко».







Машины выходили на линию без документов, в том числе на маршруте не работали ни механики, ни медики. По словам Большова, руководитель ИП под запись подтвердила это директору ЦУГАЭТ на межведомственной комиссии по маршрутам.







Это не первый случай, когда на линию выходят нелегальные перевозчики. В июле прошлого года жители микрорайонов «Акатуйский» и «Тулинский» пожаловались на исчезновение маршрутки № 77 до пл. Маркса — в мэрии пояснили, что маршрутка была нелегальной.