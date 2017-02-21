Власти заплатят полмиллиарда за новую школу с лифтами на 44 класса

Власти заплатят полмиллиарда за новую школу с лифтами на 44 класса

Управление капитального строительства НСО заказало строительство новой школы на углу улиц Первомайская и Героев Революции рядом с микрорайоном «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска — бюджет готов заплатить за новое учебное заведение 499,7 млн руб.


Документация об аукционе опубликована на сайте zakupki.gov.ru.


Общая площадь школы переменной этажности от 1 до 4 этажей составит 15 тыс. кв. м. Здание будет состоять из 4 блоков — двух учебных с библиотекой, санузлами и административными помещениями, еще один блок будет включать столовую и актовый зал на 625 мест, четвертая секция включает в себя два спортзала 18x30 м. В школе предусмотрено 2 пассажирских лифта грузоподъемностью 630 кг.


«Общеобразовательная средняя полная школа общей вместимостью 1250 мест будет иметь важное значение для жителей Первомайского района г. Новосибирска, так как создает предпосылки к развитию и улучшению социального обеспечения Первомайского района и Новосибирска в целом», — отмечается в документации к аукциону.

Школа будет рассчитана на 44 класса в среднем по 25 учеников каждый. Работать школа будет в 1-ю смену, отмечается в документах.


«Для организации работы школы предусмотрен штат работающих — 150 человек, из них преподаватели — 90 человек», — говорится в пояснительной записке к проектной документации.


Участок для строительства школы в Первомайском районе
Участок для строительства школы в Первомайском районе


По условиям аукциона школа должна быть построена к 31 августа 2018 года. Начальная (максимальная) стоимость работ — 499,7 млн руб., из которых 300 млн руб. предоставит федеральный бюджет, остальную часть — бюджет НСО. Итоги торгов подведут 17 марта.


В начале января сообщалось, что Новосибирск вошел в федеральную программу строительства новых школ — в списке была школа указана и школа в микрорайоне «Весенний».

Михаил Руднев
Фото Евгения Епанчинцева (РИА Новости) (1), схема из документации на сайте zakupki.gov.ru (2)

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