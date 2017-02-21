Возле подъезда дома на Дуси Ковальчук нашли тело парня

Возле подъезда дома на Дуси Ковальчук нашли тело парня

Утром 21 февраля в одном из дворов Заельцовского района Новосибирска жители нашли разбившегося молодого человека.


«Сегодня в 6 утра в полицию поступило сообщение от жильцов дома по ул. Дуси Ковальчук, 87 об обнаружении трупа. На место выехала следственно-оперативная группа полиции, до сих пор наши сотрудники работают на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Тело нашли возле подъезда, погибшему 22 года.


По информации источника в правоохранительных органах, он умер, упав с высоты. Очевидцы в соцсетях сообщают, что он упал с 5-го этажа.


В конце января НГС.НОВОСТИ писали о том, как в Октябрьском районе Новосибирска пожилая женщина выпала с 9-го этажа и разбилась насмерть.

Елена Громкова
Фото ronstik (EssentialsiStock)

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