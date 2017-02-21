Основателю S7 разрешили исследовать космос

Морской космодром Sea Launch



Компании «С7 Космические транспортные системы» разрешили исследовать космос в мирных целях.





Лицензия предоставляет ООО «С7 Космические транспортные системы» («С7 КТС») право участия в международном сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в Российской Федерации. Компания входит в новосибирский холдинг S7 Group. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании S7.





В частности, получение лицензии позволит компании заниматься аналитической интеграцией работ по обеспечению запусков космических аппаратов с космодрома Байконур с использованием космического ракетного комплекса «Зенит-М».







«Уже в этом году планируется пуск ракеты-носителя "Зенит" с космодрома Байконур, в котором "С7 КТС" обеспечивает аналитическую интеграцию пусковой кампании и ряд других работ, включая организацию взаимодействия предприятий международной кооперации в ходе подготовки и осуществления пуска», — подчеркнули в S7.







Владислав Филев

S7 Airlines объявила о покупке морского космодрома Sea Launch («Морской старт») в прошлом году.







В интервью «Ведомостям» основатель компании Владислав Филев признался, что будет заниматься раскруткой продаж: «Для авиакомпании перевозить людей не главное, главное — уметь продавать. Советская наука была в авангарде мировой, но не всегда могла монетизировать свой научный и технический потенциал. Наша задача — монетизировать потенциал "Морского старта". Продавать мы будем максимально дорого», — рассказал тогда бизнесмен.





Ранее владельцем космодрома в Тихом океане была российская ракетно-космическая корпорация «Энергия». С 1999 года на космодроме проходят запуски космических аппаратов.







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