Основателю S7 разрешили исследовать космос

Морской космодром Sea Launch
Морской космодром Sea Launch

Компании «С7 Космические транспортные системы» разрешили исследовать космос в мирных целях.


Лицензия предоставляет ООО «С7 Космические транспортные системы» («С7 КТС») право участия в международном сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в Российской Федерации. Компания входит в новосибирский холдинг S7 Group. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании S7.


В частности, получение лицензии позволит компании заниматься аналитической интеграцией работ по обеспечению запусков космических аппаратов с космодрома Байконур с использованием космического ракетного комплекса «Зенит-М».


«Уже в этом году планируется пуск ракеты-носителя "Зенит" с космодрома Байконур, в котором "С7 КТС" обеспечивает аналитическую интеграцию пусковой кампании и ряд других работ, включая организацию взаимодействия предприятий международной кооперации в ходе подготовки и осуществления пуска», — подчеркнули в S7.


Владислав Филев
Владислав Филев

S7 Airlines объявила о покупке морского космодрома Sea Launch («Морской старт») в прошлом году.


В интервью «Ведомостям» основатель компании Владислав Филев признался, что будет заниматься раскруткой продаж: «Для авиакомпании перевозить людей не главное, главное — уметь продавать. Советская наука была в авангарде мировой, но не всегда могла монетизировать свой научный и технический потенциал. Наша задача — монетизировать потенциал "Морского старта". Продавать мы будем максимально дорого», — рассказал тогда бизнесмен.


Ранее владельцем космодрома в Тихом океане была российская ракетно-космическая корпорация «Энергия». С 1999 года на космодроме проходят запуски космических аппаратов.


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в этом году авиакомпания «Сибирь», основанная Владиславом Филевым и его супругой Натальей, обогнала «Аэрофлот» в рейтинге российских авиаперевозчиков. Его впервые составил журнал Forbes.

Ольга Власова
Фото www.sea-launch.com (1), Евгения Биятова (РИА Новости) (2) 

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