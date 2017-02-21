Компания из Нидерландов потребовала банкротства «Сибирского антрацита»

Компания из Нидерландов Sixpack Enterprises BV подала в Арбитражный суд НСО иск о признании АО «Сибирский антрацит» банкротом — в угольной компании назвали ситуацию абсурдом.





Как сообщается в материалах Арбитражного суда НСО, иск подан 20 февраля.







Согласно документам суда, в ноябре прошлого года нидерландская компания подала в Международный коммерческий арбитражный суд на «Сибирский антрацит» с требованием вернуть долг и выиграла дело: с новосибирской компании взыскали 449,1 тыс. долл., а также 1,2 млн руб. за судебные издержки и 21 тыс. долл. за арбитражный сбор. Однако новосибирская компания отказалась исполнять решение суда, в связи с чем голландцы направили новый иск в Арбитражный суд НСО.







В «Сибирском антраците» НГС.НОВОСТИ иск нидерландской компании называют «абсурдом». «Это абсурд и попытка со стороны Sixpack создать фэйковую новость. Какое банкротство, когда сумма исполнительного листа намного меньше дневной выручки компании? Обычный хозяйственный спор», — говорится в официальном комментарии пресс-службы компании. Сейчас, по данным пресс-службы «Сибантрацита», в арбитраже рассматривается встречный иск к Sixpack Enterprises BV на 280 тыс. долл. Следующее слушание по этому делу пройдет 16 марта.





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ сообщали о новом повороте в деле о банкротстве одной из крупнейших компаний НСО — АО «Сибмост». От своих требований к мостостроителям отказался крупнейший кредитор — Сбербанк. Госбанк также может войти в число акционеров мостостроительной компании.





Справка: АО «Сибирский антрацит» — производитель высококачественного антрацита Ultra High Grade (UHG). Основные производственные мощности компании расположены в Искитимском районе НСО. Предприятие объединяет 4 угольных разреза, 2 обогатительные фабрики, парк современной техники и оборудования. «Сибирский антрацит» — один из учредителей и постоянных партнеров ХК «Сибирь».