«Лента» назвала места открытия еще двух супермаркетов

Ольга Харламова
Ольга Харламова

Сегодня на церемонии открытия первого супермаркета «Лента» возле ст. м. «Студенческая» в Новосибирске представители компании объявили о скором открытии еще двух магазинов.


Как рассказала директор формата супермаркет «Ленты» Ольга Харламова, новые супермаркеты появятся в ТЦ «Фестиваль» на Маркса и в Искитиме. Точный адрес в Искитиме Харламова не назвала, но отметила, что это будет отдельно стоящее здание. Всего в НСО будет 8 магазинов «Лента» такого формата.


Первый новосибирский супермаркет сети «Лента» начал работать сегодня в торговом центре «Амстердам» (ул. Геодезическая, 4/1). Магазин площадью торгового зала порядка 1,5 тыс. кв. м разместился в цокольном этаже ТЦ. Как сообщили представители «Ленты», это первый магазин такого формата за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Стас Соколов
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