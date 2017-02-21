Доктор «скорой помощи» повредил позвоночник в ДТП с иномаркой

Ночью 21 февраля в Ленинском районе Новосибирска в «скорую» въехала иномарка, пострадал доктор.







Авария случилась в 3 часа ночи.







«Машина обслужила вызов на Титова, 41/1 и стала двигаться по направлению к следующему вызову — на Портовую по ул. Титова. У дома № 34 им в заднюю дверь въехала иномарка, в которой были два человека», — рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.





После аварии люди, которые были в иномарке, убежали. Доктор в «скорой помощи» повредил позвоночник, добавила Большакова.







Дополнение: после публикации в отделе пропаганды ГИБДД по НСО рассказали, что в 3:20 на ул. Титова, 34 столкнулись ГАЗ и «Тойота». Водитель «Тойоты» после аварии сбежал с места ДТП. После людей, которые ехали в иномарке, нашли, однако кто из них был за рулем не установили.





В начале февраля НГС.НОВОСТИ писали о другой аварии, в которой автомобиль Toyota Corolla Spacio протаранил «скорую помощь» в районе «МЕГИ».