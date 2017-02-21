Доктор «скорой помощи» повредил позвоночник в ДТП с иномаркой

Доктор «скорой помощи» повредил позвоночник в ДТП с иномаркой

Ночью 21 февраля в Ленинском районе Новосибирска в «скорую» въехала иномарка, пострадал доктор.


Авария случилась в 3 часа ночи.


«Машина обслужила вызов на Титова, 41/1 и стала двигаться по направлению к следующему вызову — на Портовую по ул. Титова. У дома № 34 им в заднюю дверь въехала иномарка, в которой были два человека», — рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.


После аварии люди, которые были в иномарке, убежали. Доктор в «скорой помощи» повредил позвоночник, добавила Большакова.


Дополнение: после публикации в отделе пропаганды ГИБДД по НСО рассказали, что в 3:20 на ул. Титова, 34 столкнулись ГАЗ и «Тойота». Водитель «Тойоты» после аварии сбежал с места ДТП. После людей, которые ехали в иномарке, нашли, однако кто из них был за рулем не установили.


В начале февраля НГС.НОВОСТИ писали о другой аварии, в которой автомобиль Toyota Corolla Spacio протаранил «скорую помощь» в районе «МЕГИ».

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 14510
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (66)66
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено