Пропавший в Шерегеше сноубордист объявился в Волгограде

Пропавший в Шерегеше сноубордист объявился в Волгограде

Пропавший бердский сноубордист Роман Самборский нашелся в Волгограде — туда парень приехал автостопом.


Роман пояснил полицейским, что решил уйти из дома и не хочет сообщать о своем местонахождении в связи с «личными обстоятельствами». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.


Источник, знакомый с делом, рассказал НГС.НОВОСТИ, что Роман сам пришел в полицию 20 февраля. Он приехал в Волгоград автостопом.


Из Шерегеша его на попутке подвезли до микрорайона ОбьГЭС. Оттуда Роман поехал сначала в Екатеринбург, а затем в Волгоград. 


По информации источника, мужчина сказал, что имеет онкологическое заболевание и поэтому решил уйти из семьи.


Роман пропал 13 февраля. Он приехал в Шерегеш вместе со своей женой Валерией, ее братом и пятимесячным ребенком. Роман исчез, когда пошел кататься с братом супруги. Он оставил молодого человека на трассе «Панорама», а сам пошел искать «пухляк» (неподготовленную трассу). Мужчины договорились встретиться в 5 часов в кафе у спуска «Панорамы».


В итоге Роман не пришел, брат Валерии прождал его 50 минут, а затем поехал к сестре, ожидая найти Романа там. А в 18 часов брат с сестрой обратились к спасателям.


Поиски не дали результатов, и 14 февраля родные Романа обратились в полицию. Оперативникам удалось обнаружить запись с видеорегистратора, на которой видно, как пропавший мужчина направляется по дороге из Шерегеша.


Сотрудники уголовного розыска организовали поиски не только в Кузбассе, но и в других регионах. В них участвовали также волонтеры, использовалась авиатехника и снегоходы, уточнили в ГУ МВД. 

Ольга Власова
Скрин vk.com/roma_samborskiy

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