Пропавший в Шерегеше сноубордист объявился в Волгограде

Пропавший бердский сноубордист Роман Самборский нашелся в Волгограде — туда парень приехал автостопом.





Роман пояснил полицейским, что решил уйти из дома и не хочет сообщать о своем местонахождении в связи с «личными обстоятельствами». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.





Источник, знакомый с делом, рассказал НГС.НОВОСТИ, что Роман сам пришел в полицию 20 февраля. Он приехал в Волгоград автостопом.





Из Шерегеша его на попутке подвезли до микрорайона ОбьГЭС. Оттуда Роман поехал сначала в Екатеринбург, а затем в Волгоград.





По информации источника, мужчина сказал, что имеет онкологическое заболевание и поэтому решил уйти из семьи.





Роман пропал 13 февраля. Он приехал в Шерегеш вместе со своей женой Валерией, ее братом и пятимесячным ребенком. Роман исчез, когда пошел кататься с братом супруги. Он оставил молодого человека на трассе «Панорама», а сам пошел искать «пухляк» (неподготовленную трассу). Мужчины договорились встретиться в 5 часов в кафе у спуска «Панорамы».





В итоге Роман не пришел, брат Валерии прождал его 50 минут, а затем поехал к сестре, ожидая найти Романа там. А в 18 часов брат с сестрой обратились к спасателям.







Поиски не дали результатов, и 14 февраля родные Романа обратились в полицию. Оперативникам удалось обнаружить запись с видеорегистратора, на которой видно, как пропавший мужчина направляется по дороге из Шерегеша.







Сотрудники уголовного розыска организовали поиски не только в Кузбассе, но и в других регионах. В них участвовали также волонтеры, использовалась авиатехника и снегоходы, уточнили в ГУ МВД.